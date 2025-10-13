Vlada Nizozemske preuzela proizvođača čipova Nexperiju: 'Želimo zaštititi europsko znanje'

Vlada je 'iznimno' odlučila intervenirati, reagirajući na 'akutne signale ozbiljnih administrativnih manjkavosti i mjera' u Nexperiji, naglasilo je ministarstvo gospodarstva u priopćenju objavljenom u nedjelju navečer.

'Ti signali prijete kontinuitetu i zaštiti ključnog tehnološkog znanja i sposobnosti na nizozemskom i europskom tlu', stoji u priopćenju ministarstva, uz napomenu da bi njihov gubitak mogao predstavljati rizik za nizozemsku i za europsku gospodarsku sigurnost.

Kako bi preuzelo kontrolu nad kompanijom, ministarstvo se 30. rujna pozvao na zakon koji jamči dostupnost robe u izvanrednim situacijama. Nexperia nastavlja s proizvodnjom, a vlada preuzimanjem kontrole može poništiti, odnosno blokirati odluke koje smatra štetnima.

Wingtech je pak poručio da namjerava štititi svoja prava i da će tražiti podršku vlade. 'Kompanija aktivno razgovara s međunarodnim odvjetničkim uredima o pravnim lijekovima i strategijama i poduzet će sve potrebne radnje kako bi zaštitila legitimna prava i interese kompanije i dioničara', objavio je Wingtech u priopćenju.