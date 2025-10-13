Vlada Nizozemske preuzela proizvođača čipova Nexperiju: 'Želimo zaštititi europsko znanje'

Nizozemska vlada objavila je u ponedjeljak da preuzela proizvođača čipova Nexperiju, uz obrazloženje da želi spriječiti prijenos tehnologije kineskom vlasniku Wingtechu
Vlada je 'iznimno' odlučila intervenirati, reagirajući na 'akutne signale ozbiljnih administrativnih manjkavosti i mjera' u Nexperiji, naglasilo je ministarstvo gospodarstva u priopćenju objavljenom u nedjelju navečer.
'Ti signali prijete kontinuitetu i zaštiti ključnog tehnološkog znanja i sposobnosti na nizozemskom i europskom tlu', stoji u priopćenju ministarstva, uz napomenu da bi njihov gubitak mogao predstavljati rizik za nizozemsku i za europsku gospodarsku sigurnost.
Kako bi preuzelo kontrolu nad kompanijom, ministarstvo se 30. rujna pozvao na zakon koji jamči dostupnost robe u izvanrednim situacijama. Nexperia nastavlja s proizvodnjom, a vlada preuzimanjem kontrole može poništiti, odnosno blokirati odluke koje smatra štetnima.
Wingtech je pak poručio da namjerava štititi svoja prava i da će tražiti podršku vlade. 'Kompanija aktivno razgovara s međunarodnim odvjetničkim uredima o pravnim lijekovima i strategijama i poduzet će sve potrebne radnje kako bi zaštitila legitimna prava i interese kompanije i dioničara', objavio je Wingtech u priopćenju.
Uprava je u kontaktu i s kineskim vlastima kako bi osigurala potrebnu pomoć. U burzovnom podnesku Wingtech je izvijestio o privremeno ograničenoj kontroli nad poslovanjem Nexperije zbog nizozemske odluke i sudskih presuda. Odlukom amsterdamskog suda od 6. listopada suspendiran je predsjednik uprave Nexperije Zhang Xuezheng, a na njegovo mjesto bit će imenovana nezavisna osoba s „odlučujućim glasom” bez veza s Kinom, napominje Wingtech.
Nexperia se pridržava 'svih postojećih zakona i pravilnika, izvoznih kontrola i sankcija', izjavio je glasnogovornik kompanije, odbivši dati dodatne komentare. Nizozemska kompanija spada među vodeće svjetske proizvođače jednostavnih računalnih čipova, poput dioda i tranzistora, ali razvija i naprednije tehnologije koje bi trebale poboljšati učinkovitost baterija. Godine 2018. Wingtech je Nexperiju kupio od nizozemskog Philipsa za oko 3,63 milijarde dolara.
U prosincu 2024. Wingtech je uvršten na američki popis kompanija koje predstavljaju potencijalnu prijetnju nacionalnoj sigurnosti. Uprava Nexperije naglasila je tada da će poštivati sankcije, uz napomenu da neće u značajnijoj mjeri utjecati na njezino poslovanje budući da nije povezano s Wingtechom.
SAD je pak u rujnu proširio popis kriterija za uvrštenje na popis sankcija, koji sada automatski uključuje i podružnice u 50‑postotnom ili većem vlasništvu sankcioniranih kompanija. Povezanost tog poteza s postupanjem nizozemske vlade nije odmah potvrđena, napominje Reuters, a dvije zemlje inače blisko surađuju u pitanjima izvoznih kontrola u sektoru čipova.
Potez nizozemske vlade dodatno će zaoštriti napetosti u odnosima s Pekingom koji su već narušeni ograničenjem isporuka ASML-ovih strojeva za proizvodnju čipova kineskim kupcima.