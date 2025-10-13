NASA testira 'astronaute na čipu': 'Mini verzije članova posade otputovat će prema Mjesecu'

Astronauti će nositi svoje 'mini verzije', odnosno male uzorke vlastitog tkiva pomoću kojeg će pomnije moći pratiti utjecaj svemirskih uvjeta na ljudski organizam. U budućnosti bi se slični uzorci mogli koristiti kao 'testne verzije' astronauta koje bi se prema odredištima slale prije ljudskih posada

Kad NASA sljedeće godine pokrene novu fazu svog lunarnog programa, posada misije Artemis II neće biti sama. U svemiru će doslovno imati svoje 'mini verzije'. Uz astronaute, na let će poći uzorci njihova tkiva, postavljeni na mikroskopske čipove koji će biti izloženi istim svemirskim uvjetima kao i njihovi donori. Ako se pokus pokaže uspješnim, ovi 'astronauti na čipu' u budućnosti bi mogli putovati prije samih astronauta kako bi testirali zdravstvene rizike.

Izvor: Društvene mreže / Autor: NASA

Projekt AVATAR Projekt nosi naziv AVATAR (A Virtual Astronaut Tissue Analog Response) i mogao bi imati dalekosežne posljedice ne samo za sigurnost svemirskih misija, nego i za medicinu na Zemlji. Naime ljudsko tijelo nije prilagođeno dugotrajnim boravcima izvan Zemljine zaštitne atmosfere i gravitacije, stoga NASA-ini znanstvenici već desetljećima proučavaju kako zračenje, izolacija, udaljenost od medicinske pomoći, mikrogravitacija i zatvoreno okruženje utječu na ljudsko zdravlje. 'Biti u malom, bučnom i zagušljivom vozilu, u kojem je teško spavati - sve to predstavlja ozbiljan izazov', objašnjava Steve Platts, glavni znanstvenik NASA-inog programa za istraživanje ljudskog zdravlja. Dosadašnja istraživanja pokazala su da dug boravak u svemiru uzrokuje gubitak koštane mase, promjene vida, slabljenje srca, pa čak i probleme s cirkulacijom i potencijom. Cilj je NASA-inih stručnjaka otkriti uzroke i razviti načine na koje se tijelo može bolje nositi s tim promjenama.

Eksperimenti na misiji Artemis II Artemis II, prva misija s posadom koja će orbitirati oko Mjeseca, bit će prilika za provođenje niza biomedicinskih eksperimenata. Jedan od njih, nazvan Standard Measures, pratit će osnovne vitalne parametre astronauta: krvni tlak, puls, uzorke krvi i urina, razinu aktivnosti te testove kognitivnih i motoričkih sposobnosti. AVATAR ide korak dalje. On će tkivo astronauta izravno izložiti svemirskim uvjetima dok putuju u kapsuli Orion. 'Za Artemis II koristit ćemo model koštane srži svakog od astronauta', kaže Lisa Carnell, direktorica NASA-ina odjela za biološke i fizičke znanosti. 'Svaki član posade dat će svoje stanice kako bismo stvorili 'mini verziju' njihovih tijela.' Ti mikroskopski modeli veličine USB memorije funkcioniraju kao organi na čipu, s vlastitom mikrobiološkom dinamikom, a usporedba reakcija stvarnih astronauta i njihovih čipova omogućit će NASA-i precizno praćenje fizioloških promjena na molekularnoj razini.

Izvor: Društvene mreže / Autor: NASA