Deepfake nije jedini problem: 'Prestanite ispitivati chatbotove za koga glasati'

Kada su birači u Irskoj izašli na birališta kako bi izabrali novog predsjednika, mnogi su se iznenadili vidjevši ime Catherine Connolly na glasačkom listiću. Samo nekoliko dana ranije društvenim je mrežama kružio deepfake video u kojem je tadašnja kandidatkinja - a danas predsjednica Irske - lažno objavila povlačenje iz utrke. U videozapisu su prikazani i lažni novinari i voditelji nacionalne televizije RTE koji su potvrđivali 'vijest'

U isto vrijeme, u Nizozemskoj je otkriveno da su dvojica krajnje desnih zastupnika Parlamenta stajala iza Facebook stranice koja je širila deepfake slike njihova lijevog suparnika uoči napetih izbora. Nakon što je afera izbila u javnost, uslijedile su isprike, ali i političke optužbe. Tako je jedan tjedan bio dovoljan da umjetna inteligencija iz temelja uzdrma dvije europske izborne kampanje i razotkrije ozbiljne rupe u sustavima zaštite birača od digitalne manipulacije, piše Politico.

AI preplavio izborne kampanje 'Normalizacija takvih praksi vrlo je zabrinjavajuća', upozorava Hannes Cools, docent na Sveučilištu u Amsterdamu. Prema njegovu kolegi Claesu de Vreeseu, profesoru za umjetnu inteligenciju i društvo, nizozemski izbori 'vjerojatno su prvi u Europi u kojima je AI postao sastavni dio političkih kampanja na više razina'. Zajedničko istraživanje sveučilišta u Amsterdamu i Mainzu, koje je analiziralo oko 20.000 objava povezanih s izborima, pokazalo je da je više od 400 njih bilo generirano umjetnom inteligencijom. Najaktivnija je bila stranka Geerta Wildersa – desničarski Party for Freedom (PVV) s čak četvrtinom AI objava (120) koje su stizale s računa povezanih s tom strankom. Wilders je kampanju otvorio AI generiranim videom koji prikazuje izmišljenu budućnost Nizozemske pod šerijatskim zakonima. Prema tjedniku De Groene Amsterdammer, video je izrađen pomoću OpenAI-jevog generatora videa Sora. 'Za krajnju desnicu, normativna pravila često su stvar koju treba prekršiti, a šok je dio strategije', objašnjava istraživač Fabio Votta. 'Oni se ne boje posljedica za ugled stranke.' No, čak se i Wilders ovoga puta morao ispričati, i to bivšem potpredsjedniku Europske komisije Fransu Timmermansu, vođi lijevo-zelene koalicije. Nizozemski mediji otkrili su da su dvojica PVV-ovih zastupnika stajala iza stranice koja je objavljivala montirane slike Timmermansa u lisicama i s gomilom novca ispred sebe.

S druge strane Europe, irska predsjednica Catherine Connolly morala je uslijed izbora javno demantirati vlastitu 'ostavku'. 'Riječ je o sramotnom pokušaju da se birači zavedu i potkopa demokracija', poručila je. Lažna snimka, u formatu vijesti RTE-a, prikazivala je deepfake verziju Connolly kako izjavljuje: 'S dubokim žaljenjem objavljujem da povlačim svoju kandidaturu.' Uslijedili su i lažni komentari poznatih TV voditelja koji su 'analizirali' posljedice te odluke. Meta i YouTube (u vlasništvu Googlea) uklonili su snimku, no nije poznato koliko je dugo bila dostupna. Connolly je na kraju uvjerljivo pobijedila s 63 posto glasova, ali slučaj je ostavio gorak okus.

