Deepfake nije jedini problem: 'Prestanite ispitivati chatbotove za koga glasati'

Kada su birači u Irskoj izašli na birališta kako bi izabrali novog predsjednika, mnogi su se iznenadili vidjevši ime Catherine Connolly na glasačkom listiću. Samo nekoliko dana ranije društvenim je mrežama kružio deepfake video u kojem je tadašnja kandidatkinja - a danas predsjednica Irske - lažno objavila povlačenje iz utrke. U videozapisu su prikazani i lažni novinari i voditelji nacionalne televizije RTE koji su potvrđivali 'vijest'
U isto vrijeme, u Nizozemskoj je otkriveno da su dvojica krajnje desnih zastupnika Parlamenta stajala iza Facebook stranice koja je širila deepfake slike njihova lijevog suparnika uoči napetih izbora. Nakon što je afera izbila u javnost, uslijedile su isprike, ali i političke optužbe.
Tako je jedan tjedan bio dovoljan da umjetna inteligencija iz temelja uzdrma dvije europske izborne kampanje i razotkrije ozbiljne rupe u sustavima zaštite birača od digitalne manipulacije, piše Politico.
AI preplavio izborne kampanje
'Normalizacija takvih praksi vrlo je zabrinjavajuća', upozorava Hannes Cools, docent na Sveučilištu u Amsterdamu. Prema njegovu kolegi Claesu de Vreeseu, profesoru za umjetnu inteligenciju i društvo, nizozemski izbori 'vjerojatno su prvi u Europi u kojima je AI postao sastavni dio političkih kampanja na više razina'.
Zajedničko istraživanje sveučilišta u Amsterdamu i Mainzu, koje je analiziralo oko 20.000 objava povezanih s izborima, pokazalo je da je više od 400 njih bilo generirano umjetnom inteligencijom. Najaktivnija je bila stranka Geerta Wildersa – desničarski Party for Freedom (PVV) s čak četvrtinom AI objava (120) koje su stizale s računa povezanih s tom strankom.
Wilders je kampanju otvorio AI generiranim videom koji prikazuje izmišljenu budućnost Nizozemske pod šerijatskim zakonima. Prema tjedniku De Groene Amsterdammer, video je izrađen pomoću OpenAI-jevog generatora videa Sora. 'Za krajnju desnicu, normativna pravila često su stvar koju treba prekršiti, a šok je dio strategije', objašnjava istraživač Fabio Votta. 'Oni se ne boje posljedica za ugled stranke.'
No, čak se i Wilders ovoga puta morao ispričati, i to bivšem potpredsjedniku Europske komisije Fransu Timmermansu, vođi lijevo-zelene koalicije. Nizozemski mediji otkrili su da su dvojica PVV-ovih zastupnika stajala iza stranice koja je objavljivala montirane slike Timmermansa u lisicama i s gomilom novca ispred sebe.
S druge strane Europe, irska predsjednica Catherine Connolly morala je uslijed izbora javno demantirati vlastitu 'ostavku'. 'Riječ je o sramotnom pokušaju da se birači zavedu i potkopa demokracija', poručila je.
Lažna snimka, u formatu vijesti RTE-a, prikazivala je deepfake verziju Connolly kako izjavljuje: 'S dubokim žaljenjem objavljujem da povlačim svoju kandidaturu.' Uslijedili su i lažni komentari poznatih TV voditelja koji su 'analizirali' posljedice te odluke.
Meta i YouTube (u vlasništvu Googlea) uklonili su snimku, no nije poznato koliko je dugo bila dostupna. Connolly je na kraju uvjerljivo pobijedila s 63 posto glasova, ali slučaj je ostavio gorak okus.
AI savjetuje za koga glasati?
Manipulacija putem deepfake sadržaja samo je jedan dio problema. Stručnjaci upozoravaju i na novu, suptilniju prijetnju -birače koji traže savjet od AI chatbota o tome za koga glasati.
Nizozemska agencija za zaštitu podataka nedavno je upozorila građane da ne pitaju chatbotove za političke preporuke, jer oni nude 'izrazito iskrivljenu i polariziranu sliku političkog krajolika'. 'Chatbotovi su puni pogrešaka', kaže de Vreese. 'Često pripisuju stavove pogrešnim strankama i naginju prema određenom političkom smjeru.'
Eksperiment je pokazao da AI sustavi često preporučuju lijevim biračima glas za koaliciju Zelenih i Laburista, dok desne korisnike vode prema ekstremno desnom PVV-u. 'Osobe slabije pismenosti posebno su ranjive na ovakve oblike dezinformacija', upozorava Cools.
Bruxelles sve to promatra, ali reagira sporo
U Bruxellesu su integritet izbora, rizici AI-ja i borba protiv dezinformacija visoko na dnevnom redu, no regulatori su još uvijek korak iza tehnologije. Zakon o digitalnim uslugama (DSA) već obvezuje platforme poput Mete i Googlea da poduzmu mjere protiv dezinformacija, a obje su kompanije prepoznale generativni AI kao 'glavni rizik za demokratske procese'.
No trenutačni okvir ne regulira izravno način na koji europske političke stranke same koriste AI u kampanjama. Većina AI objava u Nizozemskoj, pokazalo je istraživanje, nije imala oznaku da je sadržaj generiran umjetnom inteligencijom, a tamo gdje je postojala, dodale su je same platforme, ne stranke.
Europska komisija u međuvremenu priprema smjernice za visoko rizične AI sustave, koje će stupiti na snagu najranije 2026. godine. 'Smjernice će uključivati i poglavlje o AI sustavima koji mogu utjecati na ishode izbora ili referenduma', potvrdio je glasnogovornik Komisije Thomas Regnier.
Od kolovoza ove godine, tvorci velikih modela poput OpenAI-ja (GPT) i Googlea (Gemini) već su obvezni provoditi mjere za ublažavanje 'sistemskih rizika' po demokratske procese. Do kraja godine Bruxelles će predstaviti i novi prijedlog mjera za jačanje integriteta izbornih kampanja protiv stranog uplitanja, no on zasad neće imati obvezujući pravni karakter.