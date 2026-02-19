Kiks koji može koštati naslova: Evo što je portal blizak Milanu napisao o Modrićevoj igri

Como je poveo u 32. minuti pogotkom Nice Paza i držao minimalnu prednost sve do 64. minute. Tada je Jashari poslao dugu loptu iza obrane, vratar gostiju nepotrebno istrčao, a Rafael Leao prvi stigao do lopte i mirno pogodio praznu mrežu. Do kraja susreta mreže su mirovale pa je Milan ostao drugi na ljestvici, sa sedam bodova manje od vodećeg Intera, dok se Como vratio na šesto mjesto.

Unatoč novom kiksu u borbi za Scudetto, milanski mediji posebno su istaknuli igru Luke Modrića. Portal Sempre Milan, koji prati zbivanja oko Rossonera, dodijelio je hrvatskom kapetanu visoku sedmicu i nahvalio njegov doprinos.

‘Njegova radna etika, u kombinaciji s pametnim dodavanjima u skučenim situacijama, bila je apsolutno ključna za Milan večeras. To je posebno došlo do izražaja na početku drugog poluvremena, kada se činilo da je posvuda i kada je brzo izlazio u presing te vraćao loptu u posjed’, stoji u obrazloženju.

I dok Milan propušta priliku dodatno pritisnuti Inter, Modrić još jednom potvrđuje koliko je važan kotačić u veznom redu – čak i u večerima kada rezultat ne ide potpuno na ruku Rossonerima.