Splitska bolnica puna djece: Boluju od težeg oblika neugodne infekcije

Zbog infekcije RSV-om, koja se proširila u proteklom razdoblju, dvadesetak djece, ponajviše dojenčadi, nalazi se na liječenju u KBC-u Split. Radi se uglavnom o težim slučajevima

U sezoni respiratornih bolesti, uz gripu često hara i infekcija donjih dišnih puteva. Poznata pod kraticom RSV (respiratorni sincicijski virus, op.a.), ova je neugodna zaraza napunila čekaonice ambulanti i KBC-a Split. Oboljeli su uglavnom djeca. "U ovom trenutku je otprilike do 20 djece, najviše dojenačke dobi, dakle ispod godinu dana, hospitalizirano zbog težeg oblika infekcije RSV-om", rekao je za Dnevnik.hr predstojnik Klinike za pedijatriju KBC-a Split, Joško Markić.

Virus se lako širi Bolničko liječenje traje od nekoliko dana, pa do čak nekoliko tjedana. Virus se širi kapljičnim putem i može preživjeti izvan ljudskog tijela, pa ga djeca lako šire. "Neka djeca budu primljena i u našu jedinicu za intenzivno liječenje djece te moraju biti stavljena na strojnu ventilaciju, tako da stvarno klinička slika može biti teška", poručila je Marijana Rogulj iz Klinike za pedijatriju KBC-a Split.