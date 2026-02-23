Splitska bolnica puna djece: Boluju od težeg oblika neugodne infekcije

Zbog infekcije RSV-om, koja se proširila u proteklom razdoblju, dvadesetak djece, ponajviše dojenčadi, nalazi se na liječenju u KBC-u Split. Radi se uglavnom o težim slučajevima
U sezoni respiratornih bolesti, uz gripu često hara i infekcija donjih dišnih puteva. Poznata pod kraticom RSV (respiratorni sincicijski virus, op.a.), ova je neugodna zaraza napunila čekaonice ambulanti i KBC-a Split. Oboljeli su uglavnom djeca.
"U ovom trenutku je otprilike do 20 djece, najviše dojenačke dobi, dakle ispod godinu dana, hospitalizirano zbog težeg oblika infekcije RSV-om", rekao je za Dnevnik.hr predstojnik Klinike za pedijatriju KBC-a Split, Joško Markić.
Virus se lako širi
Bolničko liječenje traje od nekoliko dana, pa do čak nekoliko tjedana. Virus se širi kapljičnim putem i može preživjeti izvan ljudskog tijela, pa ga djeca lako šire.
"Neka djeca budu primljena i u našu jedinicu za intenzivno liječenje djece te moraju biti stavljena na strojnu ventilaciju, tako da stvarno klinička slika može biti teška", poručila je Marijana Rogulj iz Klinike za pedijatriju KBC-a Split.
Dodatne zaštitne mjere
Liječnici naglašavaju važnost prevencije zaraze. U sklopu javnog savjetovanja će zatražiti i uvođenje dodatnih zaštitnih mjera protiv RSV-a.
"Potrebno je redovito pranje ruku, provjetravanje prostora te nošenje maske ako se radi o imunokompromitiranom bolesniku", poručila je pedijatrica Snježana Kapor Jeričević, dok je doktor Markić dodao:
"Potrebno je da se novorođenčadi, pogotovo onoj rođenoj u sezoni RSV-a, ponudi mogućnost primanja zaštitnih, dugodjelujućih protutijela u rodilištu. To ne bi bio dio obaveznog imunizacijskog programa, već bi roditelji koji svojoj djeci žele pružiti najbolje što suvremena medicina nudi imali mogućnost to svojoj djeci priskrbiti, da im to bude besplatno", nadodao je Markić.
Inače, trudnice između 32. i 36. tjedna trudnoće mogu primiti cjepivo. Protutijela štite djecu do šest mjeseci nakon rođenja.