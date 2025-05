Google Maps dobiva alat koji će olakšati život korisnicima iPhonea

Kako omogućiti ovu značajku?

Ako želite omogućiti da Gemini automatski skenira vaše snimke zaslona i dodaje ih u poseban popis na Google Kartama, slijedite ove korake. Prvo provjerite imate li najnoviju verziju Google Maps aplikacije na svom iPhoneu, te potom otvorite aplikaciju i dodirnite opciju 'Vi' (You) u donjem izborniku.

Na sljedećoj stranici vidjet ćete novi popis naziva 'Screenshots' s oznakom 'Isprobajte!' (Try it out!). Kad ga dodirnete, aplikacija će vam prikazati kratki video tutorial o tome kako značajka funkcionira. U tom trenutku morat ćete aplikaciji dati dopuštenje za pristup multimedijskim datotekama pohranjenima na vašem iPhoneu.

Sljedeći put kad snimite screenshot s informacijama o adresi, aplikacija će ga skenirati u pozadini. Kada nakon toga otvorite Google Maps, pojavit će se obavijest da su pronađeni novi podaci o lokaciji spremni za pregled.

Potvrdite adrese koje želite spremiti i one će se automatski dodati na popis. Korisnici također mogu ručno pokrenuti skeniranje snimki zaslona unutar kartice 'Vi' u aplikaciji. Spremljene adrese pojavit će se u popisu 'Screenshots' i na prikazu karte.

Ova značajka podsjeća na druge mogućnosti koje nugi Googleova umjetna inteligencija, poput analize dokumenata unutar aplikacije Files, gdje možete postavljati pitanja o sadržaju PDF-a ili drugih dokumenata. Zahvaljujući ovom novom alatu, planiranje bi putovanja moglo postati jednostavnije i, neki bi rekli, pametnije.