[VIDEO] Pobrojali smo 10 igara koje želimo što prije zaigrati

Od neobične simulacije mačke u kibernetičkom gradu, pa sve do nove pucačine tvoraca Vermintidea, ovo su naslovi koje bismo definitivno htjeli zaigrati tijekom idućih par mjeseci

Nakon što smo se tijekom lipnja nagledali foršpana i najava igara koje ćemo igrati ostatak ove i tijekom iduće godine, jedino što nam je ostalo je pobrojati one koje ćemo moći zaigrati prve. Uz dolazak sezone godišnjih odmora i, samim time, više slobodnog vremena, sve što nam preostaje je nabrojati one koje ćemo moći najprije zaigrati. Stray

Stray je igra u kojoj preuzimate ulogu ulične mačke koja istražuje cyberpunk svijet ispunjen robotima. S obzirom da ste, pa, mačka, moći ćete se skrivati pod automobilima, penjati po krovovima i šuljati dalje od opasnosti. Vaš zadatak je, naime, otkriti drevnu tajnu kako pobjeći iz zaboravljenog grada, pri čemu vam pomaže mali dron pod imenom B12. Stray dolazi na PlayStation 5, PlayStation 4 i PC 19. srpnja 2022. Two Point Campus

Jeste li ikad zamišljali koliko bi zgodno bilo dizajnirati svoj fakultet koji uključuje hrpu blesavih kolegija? Napravite svoj savršeni kampus, definirajte živote i karijere hrpe studenata na osobnijoj razini nego u prošloj igri (Two Point Hospital) i ostvarite neviđen uspjeh - 9. rujna na PlayStationu 5, Xboxu Series X, Xboxu One i PC-ju. Saints Row

Saints Row se vraća i spreman je za igrače koji su odrasli na Fortniteu. Parodija Grand Theft Auta priču o Street Sainsima prepušta generičkim predstavnicima generacije Z podložnim svim modifikacijama koje bi ljubitelj Epicove pucačine za više igrača mogao zaželjeti. Na vama je izabrati kako će vaša banda izgledati i kojim će se kriminalnim radnjama baviti. Riječ je o vašoj verziji Saintsa i na vama je da njihovu priču ispričate na svoj jedinstven način (prije nego što zaspite od dosade). Saints Row dolazi 23. kolovoza na PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One i PC. Lord of the Rings: Gollum

Najnovija iteracija vidoeigre temeljene na Gospodaru prstenova prepušta vam kontrolu nad nesretnim Gollumom koji svoje epsko bosonogo putovanje započinje u Barad-dûru, nakon čega nastavlja po raznim poznatim lokacijama iz filmova i knjiga. Naslov je estetski inspiriran Tolkienovim ilustracijama te funkcionira kao akcijska avantura s elementima šuljanja. Lord of The Rings: Gollum izlazi 1. rujna, a bit će dostupan na PlayStationu 5, PlayStationu 4, Xboxu Series X, Xboxu One i PC-ju. The Last of Us Part 1

The Last of Us Part 1 je, riječima Neila Druckmanna, 'definitivna verzija' ikoničke igre iz 2013. Naughty Dog kaže da će igrači s novom verzijom dobiti bolje animacije lica, prošierne opcije pristupačnosti i poboljšane kontrole. Naslov će izaći 2. rujna na PlayStationu 5 i PC-ju.

Splatoon 3



Treći nastavak poznate pucačke igre za više igrača doći će ekskluzivno na Nintendo Switch. Igra će imati skroz novu priču i oružja, uz dolazak kooperativnog načina igre Salmon Rush. Splatoon 3 dolazi 9. rujna. Cuphead: The Delicious Last Course

Većina ljudi će se sjetiti Cupheada kao teške i lijepe igre iz 2017. Riječ je o nemilosrdno teškom boss rushu koji sentijentnu šalicu šalje u bitku protiv samog vraga. Delicious Last Course u priču uvodi novog lika Ms. Chalice koja će Cupheadu i Mugmanu pomoći pri odiseji na Inkwell Isle. Ekspanzija donosi nova oružja, nove neprijatelje i velik broj drugih dodataka. Delicious Last Course dolazi 30. lipnja na Nintendo Switch, PlayStation 4, PC i Xbox One. Cult of the Lamb

Massive Monsterov bizarni roguelite naslov stavlja vas u čizme žrtve koja uz pomoć uspavanog božanstva kreće u osnivanje kulta s kojim planira svrgnuti vrlo zlu teokraciju. Trik je, doduše, što su svi likovi u igri simpatične životinje, što na vrlo simpatičan način komplimentira inače vrlo mračnoj igrinoj tematici. Cult of The Lamb dolazi 11. kolovoza na Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X i Series S, macOS i PC. Bear and Breakfast

Bear and Breakfast je bizarna i zabavna igra menadžmenta u kojoj preuzimate ulogu medvjeda koji održava mali ugostiteljski objekt. Naslov je po prvi put prikazan tijekom ovogodišnjeg Summer Game Festa, a dolazi 28. srpnja na PC i Switch. Warhammer 40,000: Darktide