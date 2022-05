Sony najavio: PlayStation VR 2 doći će sa preko dvadeset startnih naslova

Nadolazeći Sonyjev sustav za igranje u virtualnoj stvarnosti će, nadamo se, u kolekciji startnih igara imati i Valveov Half-Life: Alyx

Nakon što je najavio pojačanje proizvodnje PlayStationa 5, Sony je objavio i dolazak još jednog proizvoda - nadograđene periferije za virtualnu stvarnost. PlayStation VR2 (PSVR 2) možda nema datum dolaska, no Sony za njega ima i te kakve planove. Kompanija je tijekom saziva investitiora otkrila da će PSVR 2 imati barem 20 'velikih' launch naslova.

Ove će igre dijelom doći iz Sonyjevih studija, dok će za druge biti zaslužni vanjski proizvođači. Sony nije nabrojao koje ćemo naslove vidjeti na PlayStation VR-u 2, no među njima će se sigurno naći najavljen Horizon: Call of the Mountain. Također valja uzeti u obzir se Horizon možda neće pronaći među 'izabranih 20'.