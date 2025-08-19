GeForce NOW dobiva RTX 5080 - evo i hrvatskih cijena pretplate

Vjerojatno najveću beneficiju dobit će korisnici prijenosnih konzola, uključujući Steam Deck
NVIDIA će u rujnu unaprijediti svoju uslugu GeForce NOW zadržavajući cijene, ali dodajući moćne RTX 5080 GPU-e i niz novih značajki.
Što donosi RTX 5080 u oblaku?
Pretplatnici GeForce NOW Ultimate razine (21 eura mjesečno) dobit će pristup serverima s RTX 5080 GPU-ima — moćnim karticama s 48 GB memorije, podrškom za DLSS 4 i mogućnošću streamanja u 5K pri 120 fps (ili 1080p pri čak 360 fps) The VergeThurrott.com. NVIDIA tvrdi da ti serveri mogu pružiti do 2,8× veću brzinu u odnosu na postojeće RTX 4080 sustave, ponajviše zahvaljujući 4X Frame Generation (u odnosu na 2X kod prethodnika) The Verge.
Nova Cinematic Quality Streaming tehnologija za bolju sliku
Uz već postojeće prednosti, uvodi se i Cinematic Quality Streaming (CQS), koji donosi preciznije boje (YUV 4:4:4), puno glađu reprodukciju AV1 kodekom i AI filtere za oštriji prikaz. Streaming sada može dosegnuti do 100 Mbps, što je idealno za korisnike s brzim internetom, piše Verge.
Nova opcija Install-to-Play omogućuje instalaciju podržanih Steam igara u cloud pohranu; pretplatnici dobivaju 100 GB besplatno, a mogu nadograditi na 200 GB za 9,99 eura mjesečno, 500 GB za 4,99 eura ili 1 TB za 7,99 eura. U ponudi će biti više od 2.300 unaprijed instaliranih igara, a s novom opcijom taj broj narast će na preko 4.500.
Što je novo za hrvatske korisnike?
U Europi je cijena Ultimate pretplate već ranije povećana s 19,99 eura na 21,99 eura mjesečno, dok je polugodišnja pretplata porasla s 99,99 eura na 109 eura. Međutim, ta promjena je stupila na snagu krajem 2023. Dobra vijest je da s dolaskom RTX 5080 NVIDIA ne planira dodatno dizati cijene najveće pretplatničke razine.
Mjesečni limit vremenske kvote
Od 1. siječnja 2025., novi pretplatnici Ultimate ili Performance razine imat će mjesečnu kvotu od 100 sati igranja s mogućnosti prijenosa (rollover) 15 sati u sljedeći mjesec. Za dodatnih 15 sati mogu se kupiti dopune: Performance po 2,99 eura, Ultimate po 5,99 eura.
Isplati li se pretplatiti?
Za one koji se pitaju vrijedi li ta cijena: uz vrhunsku grafiku i fleksibilnost igranja bez snažne hardverske opreme, čini se da je to i dalje pristojan omjer uloženog i dobivenog. U svakom slučaju, prva prilika za test stiže uskoro. RTX 5080 serveri stižu već u rujnu. Razlog zašto je ovo super za vlasnike prijenosnih konzola je kompatibilnost softvera koji, podsjetimo, od nedavno obuhvaća i popularnu Valveovu prijenosnu konzolu, omogućivši korisnicima da streamaju igre u pokretu.