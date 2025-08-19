GeForce NOW dobiva RTX 5080 - evo i hrvatskih cijena pretplate

NVIDIA će u rujnu unaprijediti svoju uslugu GeForce NOW zadržavajući cijene, ali dodajući moćne RTX 5080 GPU-e i niz novih značajki.

Što donosi RTX 5080 u oblaku?

Pretplatnici GeForce NOW Ultimate razine (21 eura mjesečno) dobit će pristup serverima s RTX 5080 GPU-ima — moćnim karticama s 48 GB memorije, podrškom za DLSS 4 i mogućnošću streamanja u 5K pri 120 fps (ili 1080p pri čak 360 fps) The VergeThurrott.com. NVIDIA tvrdi da ti serveri mogu pružiti do 2,8× veću brzinu u odnosu na postojeće RTX 4080 sustave, ponajviše zahvaljujući 4X Frame Generation (u odnosu na 2X kod prethodnika) The Verge.

Nova Cinematic Quality Streaming tehnologija za bolju sliku

Uz već postojeće prednosti, uvodi se i Cinematic Quality Streaming (CQS), koji donosi preciznije boje (YUV 4:4:4), puno glađu reprodukciju AV1 kodekom i AI filtere za oštriji prikaz. Streaming sada može dosegnuti do 100 Mbps, što je idealno za korisnike s brzim internetom, piše Verge.

Nova opcija Install-to-Play omogućuje instalaciju podržanih Steam igara u cloud pohranu; pretplatnici dobivaju 100 GB besplatno, a mogu nadograditi na 200 GB za 9,99 eura mjesečno, 500 GB za 4,99 eura ili 1 TB za 7,99 eura. U ponudi će biti više od 2.300 unaprijed instaliranih igara, a s novom opcijom taj broj narast će na preko 4.500.