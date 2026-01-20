[VIDEO] Ovo je Veronika, krava koja je zadivila znanstvenike

Znanstvenici preispituju što je sve stoka sposobna učiniti nakon što je otkriveno da austrijska krava po imenu Veronika s impresivnom vještinom koristi razne alate
Otkriće, o kojem su izvijestili istraživači u Beču, sugerira da krave možda imaju daleko veće kognitivne sposobnosti nego što se prije pretpostavljalo.
Veronika, krava koja živi u planinskom selu u austrijskoj prirodi, godinama je usavršavala umijeće češkanja štapovima, grabljama i metlama, navodi BBC.
Vijest o njezinom ponašanju na kraju je stigla do stručnjaka za životinjsku inteligenciju u Beču, koji su otkrili da Veronika koristi oba kraja istog predmeta za različite zadatke.
Ako su joj leđa ili neko drugo tvrdo područje tražili dobro češkanje, koristila bi čekinjasti kraj metle. Kad je bio potreban nježniji dodir, primjerice na osjetljivom trbuhu, koristila bi glatki kraj drške. Ovakva vrsta korištenja alata rijetko se viđa u životinjskom carstvu i nikada prije nije dokumentirana kod goveda.
Dr. Antonio Osuna-Mascaro sa Sveučilišta veterinarske medicine u Beču rekao je: 'Nismo očekivali da će krave moći koristiti alate, a nismo očekivali ni da će ih krava koristiti kao višenamjenski alat. Do sada je to dosljedno zabilježeno samo kod čimpanza.'
Čimpanze pokazuju najraznolikiji raspon korištenja alata. Koriste štapove za skupljanje mrava i termita, a kamenje za razbijanje oraha.
Međutim, unatoč tome što ljudi žive uz stoku već oko 10.000 godina, ovo je prvi put da su znanstvenici dokumentirali kravu koja koristi alat. Istraživači kažu da njihovo otkriće pokazuje da su krave pametnije nego što mislimo i da bi i druge krave mogle razviti slične vještine, ako im se pruži prilika.
Što se tiče Veronikinog vlasnika, poljoprivrednika Witgara Wiegelea, on se nada da će njezini neočekivani talenti inspirirati ljude da cijene prirodni svijet.
Kako on kaže: 'Sačuvaj prirodu, pa ćeš zaštititi sebe. Raznolikost prirode je ključ opstanka na ovom planetu.'