[VIDEO] Ovo je Veronika, krava koja je zadivila znanstvenike

Otkriće, o kojem su izvijestili istraživači u Beču, sugerira da krave možda imaju daleko veće kognitivne sposobnosti nego što se prije pretpostavljalo.

Veronika, krava koja živi u planinskom selu u austrijskoj prirodi, godinama je usavršavala umijeće češkanja štapovima, grabljama i metlama, navodi BBC.

Vijest o njezinom ponašanju na kraju je stigla do stručnjaka za životinjsku inteligenciju u Beču, koji su otkrili da Veronika koristi oba kraja istog predmeta za različite zadatke.

Ako su joj leđa ili neko drugo tvrdo područje tražili dobro češkanje, koristila bi čekinjasti kraj metle. Kad je bio potreban nježniji dodir, primjerice na osjetljivom trbuhu, koristila bi glatki kraj drške. Ovakva vrsta korištenja alata rijetko se viđa u životinjskom carstvu i nikada prije nije dokumentirana kod goveda.