IT-jevci, razmišljate o novom poslu u novoj godini? Izdvojili smo nekoliko oglasa

KING ICT jedna je od vodećih ICT tvrtki u Hrvatskoj i jedan od najvećih regionalnih sistem integratora koji stoji iza brojnih digitalnih rješenja. U svom Odjelu digitalizacije poslovanja traže Voditelja implementacije digitalnih rješenja (m/ž) koji želi sudjelovati u projektima koji zaista mijenjaju način poslovanja. Ovdje ćeš raditi u podržavajućem IT timu, surađivati s kolegama iz cijele grupe i imati prostor za inicijativu i razvoj. Tvrtka njeguje ravnotežu privatnog i poslovnog života, potiče kontinuirano učenje i brine o ugodnom radnom okruženju. Klizno radno vrijeme, povremeni rad od kuće i brojne pogodnosti samo su dodatni plus. Javi im se do 12. siječnja.

Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (SKDD) ima ključnu ulogu u stabilnosti i razvoju tržišta kapitala u Hrvatskoj, a iza toga stoje pouzdani i snažni informacijski sustavi. Upravo zato zapošljavaju Samostalnog projektanta informacijskog sustava (m/ž) koji želi sudjelovati u razvoju poslovno kritičnih IT rješenja. Ova pozicija donosi priliku za rad na složenim sustavima, vođenje projekata i sudjelovanje u strateškom razvoju IT-ja u stabilnoj instituciji. Nude stalni radni odnos, dugoročnu sigurnost i okruženje u kojem se cijeni iskustvo, stručnost i samostalnost. Ako tražiš odgovornu i izazovnu ulogu ovo je prilika vrijedna pažnje, a prijave primaju do 7. siječnja.

U OTP banci vjeruju da se stvari mogu raditi drugačije i zato aktivno ulažu u digitalnu transformaciju, agilno poslovanje i suvremena tehnološka rješenja. Trenutno tragaju za Specijalistom za DWH (junior/senior) u Splitu. Očekuje te rad na razvoju podatkovnih modela, BI izvještaja i modernih Data Warehouse rješenja u timu koji potiče učenje i dijeljenje znanja. OTP banka nudi stabilno zaposlenje, hibridni način rada, klizno radno vrijeme i snažan fokus na ravnotežu privatnog i poslovnog života. Ako želiš graditi karijeru u okruženju koje cijeni ideje, analitičnost i razvoj, javi im se do 16. siječnja.

Ako te veseli pronalaženje bugova jednako kao i gradnja stabilnih, kvalitetnih rješenja, ova prilika mogla bi ti biti baš po mjeri... ProTest Solutions d.o.o. traga za Quality Assurance Engineerom / Software Testerom (m/ž). Očekuje te rad u međunarodnom, podržavajućem timu, bliska suradnja s developerima i Product Ownerima te prostor za učenje novih alata i tehnologija, uključujući i AI. Nude ti i konkurentnu plaću, fleksibilnost rada (Zagreb, remote ili hibridno), edukacije i poticajnu radnu atmosferu. Prijave primaju do 3. siječnja, stoga požuri.

Voliš imati kontrolu nad složenim sustavima i pretvarati podatke, nadzor i automatizaciju u stabilno i učinkovito IT okruženje? Kao Senior M365 Services Engineer (m/ž/x) u STRABAGU imat ćeš ključnu ulogu u nadzoru, analizi i unapređenju Microsoft 365 i Azure okruženja, uz fokus na automatizaciju i operativnu učinkovitost. Radit ćeš na međunarodnim projektima koji traže tehničku dubinu, ali i strateški pogled. Pritom ti nude i rad u snažnom, međunarodnom timu koji cijeni znanje, otvorenu komunikaciju i stvarni doprinos. Svoj životopis im pošalji do 17. siječnja.