Nizozemska vraća Indoneziji veliku zbirku fosila, uključujući 'Javanskog čovjeka'

'Na zahtjev Indonezije, Nizozemska prenosi više od 28.000 fosila iz Duboisove zbirke... Ova zbirka važan je resurs u istraživanju ljudske evolucije', priopćila je nizozemska vlada u petak.

Eugene Dubois bio je nizozemski paleoantropolog i geolog. Svjetsku slavu stekao je otkrićem ostataka onoga što je tada nazvao Pithecanthropus erectus - kasnije preimenovanog u Homo erectus - i poznatog i kao 'Javanski čovjek' 1891. godine na indonezijskom otoku Javi.