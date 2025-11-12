Važan europski igrač raste brže od očekivanja: Nakon godinu dana blizu osam milijuna korisnika

Neki Lovable koriste za školske projekte u kojima izrađuju kopije Facebooka, dok drugi zarađuju na drugim startupovima
Lovable, platforma za umjetnu inteligenciju sa sjedištem u Stockholmu u Švedskoj, približava se brojci od osam milijuna korisnika, objavio je glavni izvršni direktor Anton Osika. To je veliki skok u odnosu na 2,3 milijuna aktivnih korisnika iz srpnja ove godine.
Godinu dana stara tvrtka također bilježi 100.000 novih proizvoda izgrađenih na njenoj platformi svaki dan.
Dosad su prikupili ukupno 228 milijuna američkih dolara financiranja, uključujući rundu od 200 milijuna dolara ovog ljeta koja je tvrtku procijenila na 1,8 milijardi dolara. Priča se kako novi investitori žele podići procjenu vrijednosti tvrtke na pet milijardi dolara.
Nije poznato koliko prihoda taj startup trenutno ostvaruje. Uz pomoć kombinacije besplatnih i plaćenih paketa u lipnju su dosegnuli 100 milijuna dolara godišnjih stalnih prihoda. No, od tada je dovedeno u pitanje je li procvat vibe kodiranja održiv.
Istraživanje Barclaysa ovog ljeta, zajedno s podacima Google Trendsa, pokazalo je kako je promet prema nekim od najpopularnijih usluga (uključujući Lovable i Vercelov v0) opao nakon što je dosegao vrhunac ranije ove godine, i za do 40 posto kad je riječ o Lovableu.
Osika tvrdi kako je potrošnja njihovih korisnika u porastu, kao i da su premašili broj od sto zaposlenih te uvoze liderske talente iz San Francisca.
Eklektična baza korisnika
Lovable je nastao iz GPT Engineera, alata otvorenog računalnog koda koji je Osika izradio i koji je postao viralan među programerima. Brzo je shvatio kako veća prilika leži kod 99 posto ljudi koji ne znaju programirati. Platforma je privukla eklektičnu bazu korisnika. Više od polovice tvrtki s popisa Fortune 500 koristi Lovable za poticanje kreativnosti, prema Osiki.
Istovremeno je jedan jedanaestogodišnjak u Lisabonu izradio klon Facebooka za svoju školu, dok švedski dvojac godišnje zarađuje 700 tisuća dolara od startupa koji su pokrenuli prije sedam mjeseci na toj platformi.
S druge strane, sigurnost je i dalje značajan problem. Zato sad ubrzano zapošljavaju inženjere koji će se time baviti, a uveli su i više sigurnosnih provjera. Osiku konkurencija OpenAI-ja i Anthropica ne brine jer smatra kako je tržište dovoljno veliko za sve njih. Radije se fokusira na izgradnju 'najintuitivnijeg iskustva za ljude'.
Osika je inače fizičar čestica. Bio je prvi zaposlenik u tvrtki za umjetnu inteligenciju Sana Labs. Zagovornik je europske kulture rada, u kojoj nije ključno raditi 12 sati dnevno šest dana u tjednu, piše Tech Crunch.