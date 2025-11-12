Važan europski igrač raste brže od očekivanja: Nakon godinu dana blizu osam milijuna korisnika

Lovable , platforma za umjetnu inteligenciju sa sjedištem u Stockholmu u Švedskoj, približava se brojci od osam milijuna korisnika, objavio je glavni izvršni direktor Anton Osika . To je veliki skok u odnosu na 2,3 milijuna aktivnih korisnika iz srpnja ove godine.

Dosad su prikupili ukupno 228 milijuna američkih dolara financiranja, uključujući rundu od 200 milijuna dolara ovog ljeta koja je tvrtku procijenila na 1,8 milijardi dolara. Priča se kako novi investitori žele podići procjenu vrijednosti tvrtke na pet milijardi dolara.

Nije poznato koliko prihoda taj startup trenutno ostvaruje. Uz pomoć kombinacije besplatnih i plaćenih paketa u lipnju su dosegnuli 100 milijuna dolara godišnjih stalnih prihoda. No, od tada je dovedeno u pitanje je li procvat vibe kodiranja održiv.

Istraživanje Barclaysa ovog ljeta, zajedno s podacima Google Trendsa, pokazalo je kako je promet prema nekim od najpopularnijih usluga (uključujući Lovable i Vercelov v0) opao nakon što je dosegao vrhunac ranije ove godine, i za do 40 posto kad je riječ o Lovableu.

Osika tvrdi kako je potrošnja njihovih korisnika u porastu, kao i da su premašili broj od sto zaposlenih te uvoze liderske talente iz San Francisca.