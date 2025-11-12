Izraelski startup dobio 100 milijuna dolara investicije, otvaraju ured u Zagrebu

Izraelska tvrtka Wonderful, koja razvija platformu za poslovne AI agente, objavila je investiciju Serije A vrijednu 100 milijuna dolara. Ovu rundu financiranja predvodi Index Ventures, uz sudjelovanje fondova IVP i Insight Partners, kao i postojećih investitora Bessemer i Vine Ventures, priopćili su iz tvrtke

Kako je nedavno pisao Lider, Wonderful se širi na jugoistočnu Europu te uspostavlja ured u Zagrebu, a ulogu direktora za Adriatic regiju preuzet će Vedran Bajer, bivši direktor Microsofta Hrvatska. Ured u Zagrebu bit će regionalni hub za Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Sjevernu Makedoniju, Kosovo i Albaniju, piše Lider. U narednim mjesecima planiraju otvoriti hrvatsku podružnicu i zaposliti desetak ljudi. Wonderful razvija poslovne AI agente namijenjene izravnoj komunikaciji s klijentima putem glasa, chata i e-pošte, koji su posebno prilagođeni svakom tržištu i jeziku. Runda financiranja od 100 milijuna dolara stiže četiri mjeseca nakon početne investicije od 34 milijuna.

'Potencijal AI agenata je jasan, ali njihovo uvođenje u praksu predstavlja ogroman izazov', rekao je Bar Winkler, izvršni direktor i suosnivač tvrtke Wonderful. 'To zahtijeva kombiniranje vrhunske tehnologije s besprijekornom lokalnom podrškom i implementacijom. To je bio naš pristup u Adria regiji i upravo je on doveo do ovako brzog usvajanja naše tehnologije.' 'Osnovana početkom 2025. godine, tvrtka Wonderful raste nevjerojatnom brzinom jer uspješno rješava ključni izazov na tržištu - kako umjetnu inteligenciju učiniti masovno primjenjivom u poslovanju. Njen adut je jedinstven pristup koji spaja moćnu AI platformu sa stručnim lokalnim timovima. Upravo ova kombinacija omogućuje da se rješenje savršeno prilagodi složenim uvjetima Adria regije, kao što su različiti jezici, kulturne specifičnosti i zakonski okviri', navodi se u priopćenju za medije.

'Predugo su tvrtke u našoj regiji morale birati između globalnih rješenja koja ne razumiju lokalne specifičnosti, ili lokalnih pristupa koji nemaju kapacitet za rast na globalnoj razini', rekao je Vedran Bajer, generalni direktor za Adria regiju u tvrtki Wonderful. 'Mi vjerujemo da zaslužuju oboje. Naša misija je podržati tvrtke pomoću umjetne inteligencije - tehnologijom koja govori njihov jezik, poštuje njihovu kulturu i ističe njihove prednosti.' Potpuno integrirani u interne sustave tvrtki, AI agenti tvrtke Wonderful već obrađuju desetke tisuća složenih interakcija dnevno, od rješavanja prigovora na račune do zakazivanja termina, a u više od 80 posto slučajeva ljudska intervencija nije niti potrebna, tvrde iz tvrtke.