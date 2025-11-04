HISPACE i Infobip Startup Tribe udružili snage za razvoj hrvatske svemirske industrije

HISPACE je prvo predstavljanje svoje podrške startupima imao u rujnu na Infobip Shiftu u Zadru, najvećoj developerskoj konferenciji u jugoistočnoj Europi. Zajedno sa startupom NUOTWO organizirao je inicijativu Cleantech in Space , a gost im je bio Nucleus Aerospace. NUOTWO , prvi hrvatski carbon capture startup koji svojim panelima CO₂ pretvara u kisik, pobjednik je ZICER-ova Startup Factoryja, dok je Nucleus Aerospace , prvi hrvatski raketni startup koji razvija suborbitalne rakete, već u prvoj godini postao finalist hrvatskog izdanja najveće europske startup konferencije SLUSH’D Zagreb.

Zajednički cilj HISPACE-a i Infobip Startup Tribea jest dati hrvatskim predvodnicima u svemirskoj industriji priliku da od prvog dana igraju na globalnoj pozornici – koristeći infrastrukturu, partnere i mrežu koje je Infobip Startup Tribe izgradio diljem svijeta, navodi se u priopćenju.

'Iako je tek na početku izgradnje svoje svemirske industrije, Hrvatska već ima tvrtke koje su u svemiru testirale svoje proizvode i stekle takozvani flight heritage. Lani je lansirala i prvi hrvatski satelit, a HISPACE želi da se broj takvih projekata poveća. Jedini način da se to postigne jest kroz kvalitetnu suradnju, i tako se stvorilo partnerstvo s Infobip Startup Tribeom', izjavio je Bernard Ivezić, predsjednik HISPACE-a.

Kroz suradnju HISPACE će svoje startupe i članove upućivati na Infobip Startup Tribe i njegovu globalnu mrežu investitora i partnera, kao i na sudjelovanje u programima podrške za razvoj tehnologije i internacionalizaciju poslovanja.

'U Infobip Startup Tribeu uvijek smo u potrazi za inovativnim partnerima koji pomiču granice tehnološke industrije. HISPACE vidimo kao značajnog partnera na space tech sceni, osobito imajući na umu da Infobip od samih početaka njeguje inovacije i projekte koji su uvijek bili ispred svoga vremena', izjavila je Lucija Reić, voditeljica Infobip Startup Tribea.

“Naša je misija ne samo podržati hrvatske space tech startupe putem Infobipovih proizvoda, već ih i povezati s našom globalnom mrežom partnerskih investitora s kojima godinama surađujemo. Vjerujemo da će u suradnji s HISPACE-om svemirski startupi imati priliku graditi globalne uspjehe u industriji koja inspirira svijet,” dodala je Reić.

HISPACE je nacionalna udruga koja okuplja hrvatske stručnjake, istraživače i poduzetnike u svemirskoj industriji. U samo godinu dana od osnutka HISPACE je postao ESA-in partner za popularizaciju svemira, okupio više od 40 članova, organizirao seriju meetupa te najveću svemirsku konferenciju u regiji – Say HI to SPACE, koja je ove godine okupila više od 820 posjetitelja. U fokusu udruge je razvoj domaćega svemirskog ekosustava, podrška startupima i povezivanje Hrvatske s europskim i globalnim svemirskim institucijama.

Infobip Startup Tribe pokrenut je 2021. godine kao globalni program podrške tehnološkim startupima koji se koriste digitalnom komunikacijskom platformom za rast i internacionalizaciju. Okuplja više od 900 startupa iz 113 zemalja, a dosad ih je Infobip podržao s više od tri milijuna eura. Partneri Infobip Startup Tribea vodeći su globalni akceleratori i fondovi poput Y Combinatora, 500Startups i Techstarsa, te korporativni partneri poput Googlea i Goldman Sachsa, koji startupima osiguravaju mentorstvo, pristup investitorima i globalnu vidljivost.

Središnji događaj programa je konferencija Infobip Shift, koja svake godine u Zadru okuplja više od 5.000 sudionika iz 40 zemalja i predstavlja najveću tehnološku konferenciju u regiji. Uz Zadar, Infobip Shift se proširio i u Miami, a od ove godine i u Kuala Lumpur.

'Bez imalo dvojbe, HISPACE i Infobip vjeruju da će njihovo strateško partnerstvo rezultirati razvojem konkurentnih, održivih i inovativnih edukacijskih programa te stvaranjem visokovrijednih radnih prilika i karijernih mogućnosti za sve generacije koje žele svoj profesionalni put usmjeriti prema svemirskoj industriji.

HISPACE se već afirmirao kao vodeći nacionalni svemirski hub i ključna platforma za razvoj domaćeg svemirskog ekosustava. Ova suradnja potvrđuje njegovu ambiciju da nastavi širiti svoje horizonte – kako na Zemlji, tako i u svemiru', navodi se u priopćenju.