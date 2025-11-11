Anthropic širi poslovanje u Europi, otvara dva nova ureda

Američki tehnološki startup Anthropic otvorit će dva nova europska ureda u Parizu i Münchenu. Nedavno su otvorili urede u Tokiju, Seulu i Bangaloreu, uz već postojeće urede u Londonu, Dublinu i Zürichu.

Kako su naveli u objavi na blogu, regija koja obuhvaća Europu, Bliski istok i Afriku (EMEA) njihovo je najbrže rastuće tržište.



Broj kupaca s visokom potrošnjom - onih koji plaćaju najmanje 100.000 američkih dolara (više od 86.000 eura) - porastao je više od 10 puta u protekloj godini.



Njemačka i Francuska nalaze se među 20 najvećih globalnih korisnika njihovog modela umjetne inteligencije Claudea po glavi stanovnika, prema navodima tvrtke.



Anthropic je među svojim trenutnim pretplatnicima naveo tvrtke poput L'Oréala, BMW-a, SAP-a i Sanofija, koje koriste Claude za pisanje novih računalnih programa, poboljšanje softvera i rješavanje problema s mrežom.



Startup sa sjedištem u San Franciscu nedavno je procijenjen na 183 milijarde USD (158,4 milijarde eura). Navodno je u pregovorima s Googleom o povećanju ulaganja, piše Euro News.

