ULAGANJE U RAST

Anthropic širi poslovanje u Europi, otvara dva nova ureda

Miroslav Wranka

11.11.2025 u 12:26

Claude
Claude Izvor: Profimedia / Autor: Patrick Assalé / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Kako su naveli u objavi na blogu, regija koja obuhvaća Europu, Bliski istok i Afriku (EMEA) njihovo je najbrže rastuće tržište

Američki tehnološki startup Anthropic otvorit će dva nova europska ureda u Parizu i Münchenu. Nedavno su otvorili urede u Tokiju, Seulu i Bangaloreu, uz već postojeće urede u Londonu, Dublinu i Zürichu.

vezane vijesti

Kako su naveli u objavi na blogu, regija koja obuhvaća Europu, Bliski istok i Afriku (EMEA) njihovo je najbrže rastuće tržište.

Broj kupaca s visokom potrošnjom - onih koji plaćaju najmanje 100.000 američkih dolara (više od 86.000 eura) - porastao je više od 10 puta u protekloj godini.

Njemačka i Francuska nalaze se među 20 najvećih globalnih korisnika njihovog modela umjetne inteligencije Claudea po glavi stanovnika, prema navodima tvrtke.

Anthropic je među svojim trenutnim pretplatnicima naveo tvrtke poput L'Oréala, BMW-a, SAP-a i Sanofija, koje koriste Claude za pisanje novih računalnih programa, poboljšanje softvera i rješavanje problema s mrežom.

Startup sa sjedištem u San Franciscu nedavno je procijenjen na 183 milijarde USD (158,4 milijarde eura). Navodno je u pregovorima s Googleom o povećanju ulaganja, piše Euro News.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
kONTROVERZaN DIO INDUSTRIJE

kONTROVERZaN DIO INDUSTRIJE

Ovo je 'nova stvarnost' u kojoj ljudi provode sve više vremena: 'Ovdje pronalaze utočište. To je opasno'
new york times donosi detalje

new york times donosi detalje

Kako je srušena najveća ilegalna platforma za streamanje i što dalje: 'Istražitelji sada prate korisnike'
OPET KASNI

OPET KASNI

Najavili su da će 'protresti industriju', no Trumpova zlatnog mobitela još uvijek nema

najpopularnije

Još vijesti