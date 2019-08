Vama je to možda hobi, a oni od igranja mlate milijarde: Upoznajte najbogatija lica gejming industrije

Premda mnogi misle da na vrhu svijeta videoigara stoje tvorci najpoznatijih igara, najveći igrači današnje gejming industrije većinom su snalažljivi poslovnjaci i vlasnici korporacija

Zanimale vas videoigre ili ne, jedna stvar je sigurna - industrija videoigara nastavlja rasti i u 2019. Štoviše, ona se trenutno smatra najunosnijom vrstom industrije zabave. Tko su točno vodeći ljudi gejminga i koliko zapravo novca zarađuju i što s tim novcem rade? Filantropija? Investiranje u nove grane industrije? Donacije? Sve ovisi od osobe do osobe, no jedna stvar ih sve objedinjuje - dok vi gejming vrlo vjerojatno nazivate hobijem, njima je on glavni izvor prihoda.

Gdje su nestali timovi koji rade igre?

Ako se pitate zbog čega najbolju zaradu u svijetu videoigara imaju menadžeri, odgovor je jednostavan - gejming industrija se promijenila od dana kada su ispred igara stajali ljudi koji su ih doslovno proizveli. Visokobudžetni naslovi današnjice zahtjevaju velik broj ljudi da bi se proizveli, te hrpu novca za promociju. Velik udio budžeta modernih igara zapravo spada u promociju i to je dio priče u kojem na scenu stupaju menadžeri - ljudi koji stjecajem okolnosti zarađuju najviše novca.

Ovo ne znači da se među najbogatijim akterima gejming svijeta nalaze isključivo menadžeri i direktori. Uspješni developeri i dizajneri igara zarađuju više od prosjeka, no kao što ćete i sami vidjeti, oni se unatoč osobnom poslovnom uspjehu i dalje ne nalaze među velikim ribama - ljudima koji su postali milijunaši zahvaljujući prodaji videoigara.

Za kraj napomenimo da sve navedene informacije dobivene iz javno dostupnih izvora, što znači da velik broj spomenutih milijunaša možda raspolaže s više novca, samo to zbog jednog ili više razloga jednostavno - kriju.

William Ding (13,1 milijardi dolara)