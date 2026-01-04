Iranska policija kaže da će spriječiti da se prosvjedi pretvore u oružane ustanke

Prosvjedi u Iranu se šire i postaju sve nasilniji, objavila je policija u subotu, dodavši da neće dopustiti da se mirne demonstracije pretvore u oružane ustanke.
"Nećemo dopustiti neprijateljima ove zemlje da mirne demonstracije pretvore u nemire i oružane ustanke i štitit ćemo zemlju i narod do posljednjeg daha", rekao je glasnogovornik policije kako prenosi novinska agencija Fars.
Ono što je u Teheranu počelo kao prosvjed protiv visokih troškova života i rastuće inflacije brzo je eskaliralo u nacionalne političke nemire, popraćene sloganima protiv islamskog vodstva.
Uz povike poput "Smrt diktatoru" i "Mule moraju otići", mnogi prosvjednici pozivali su i na povratak monarhije koja je svrgnuta Islamskom revolucijom 1979. godine.
Prema novinskoj agenciji Fars, bliskoj tvrdolinijašima i moćnim snagama Revolucionarne garde, skupine koje su navodno organizirane iz inozemstva i koje su skandirale monarhističke slogane, izvršile su napade na javne zgrade "širom zemlje".
U južnom gradu Fasi, prosvjednici su navodno upali u ured guvernera. Svjedoci tvrde da su u drugim gradovima napadnute i džamije.
U Hamedanu je spaljen primjerak Kurana, svete knjige islama. Islam se smatra središnjim ideološkim stupom Irana.
Vlada kao i obično za vrijeme prosvjeda ne objavljuje detaljne informacije o nemirima.
Ipak, državni mediji izvijestili su da je do sada bilo najmanje 10 mrtvih i 30 uhićenja u "političkim nemirima". Aktivisti kažu da su brojke znatno veće.