Iranska policija kaže da će spriječiti da se prosvjedi pretvore u oružane ustanke

"Nećemo dopustiti neprijateljima ove zemlje da mirne demonstracije pretvore u nemire i oružane ustanke i štitit ćemo zemlju i narod do posljednjeg daha", rekao je glasnogovornik policije kako prenosi novinska agencija Fars.

Ono što je u Teheranu počelo kao prosvjed protiv visokih troškova života i rastuće inflacije brzo je eskaliralo u nacionalne političke nemire, popraćene sloganima protiv islamskog vodstva.

Uz povike poput "Smrt diktatoru" i "Mule moraju otići", mnogi prosvjednici pozivali su i na povratak monarhije koja je svrgnuta Islamskom revolucijom 1979. godine.