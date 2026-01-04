sve nasilniji

Iranska policija kaže da će spriječiti da se prosvjedi pretvore u oružane ustanke

I.J.

04.01.2026 u 03:30

Iran
Iran Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH
Bionic
Reading

Prosvjedi u Iranu se šire i postaju sve nasilniji, objavila je policija u subotu, dodavši da neće dopustiti da se mirne demonstracije pretvore u oružane ustanke.

"Nećemo dopustiti neprijateljima ove zemlje da mirne demonstracije pretvore u nemire i oružane ustanke i štitit ćemo zemlju i narod do posljednjeg daha", rekao je glasnogovornik policije kako prenosi novinska agencija Fars.

Ono što je u Teheranu počelo kao prosvjed protiv visokih troškova života i rastuće inflacije brzo je eskaliralo u nacionalne političke nemire, popraćene sloganima protiv islamskog vodstva.

Uz povike poput "Smrt diktatoru" i "Mule moraju otići", mnogi prosvjednici pozivali su i na povratak monarhije koja je svrgnuta Islamskom revolucijom 1979. godine.

vezane vijesti

Prema novinskoj agenciji Fars, bliskoj tvrdolinijašima i moćnim snagama Revolucionarne garde, skupine koje su navodno organizirane iz inozemstva i koje su skandirale monarhističke slogane, izvršile su napade na javne zgrade "širom zemlje".

Prosvjed u Iranu
Prosvjed u Iranu Izvor: EPA / Autor: YAHYA ARHAB

U južnom gradu Fasi, prosvjednici su navodno upali u ured guvernera. Svjedoci tvrde da su u drugim gradovima napadnute i džamije.

U Hamedanu je spaljen primjerak Kurana, svete knjige islama. Islam se smatra središnjim ideološkim stupom Irana.

Vlada kao i obično za vrijeme prosvjeda ne objavljuje detaljne informacije o nemirima. 

Ipak, državni mediji izvijestili su da je do sada bilo najmanje 10 mrtvih i 30 uhićenja u "političkim nemirima". Aktivisti kažu da su brojke znatno veće.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
KAKO SE ZAŠTITITI

KAKO SE ZAŠTITITI

Plin i dimnjaci su 'tihi ubojice': Zašto u Sloveniji ne možete samo tako kupiti bojler, a kod nas možete?
kršenje zakona

kršenje zakona

Maduro bi trebao završiti u New Yorku, javio se novi gradonačelnik: 'To je čin rata'
teške kvalifikacije

teške kvalifikacije

Vlasnici kafića strave u Švicarskoj pod istragom: Evo za što su osumnjičeni

najpopularnije

Još vijesti