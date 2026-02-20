Misterij u Andromedi: Zvijezda nestala bez eksplozije i postala crna rupa

Znanstvenici su pratili veliku i sjajnu zvijezdu koja je u završnim fazama svog života praktički nestala iz njihovog vidokruga jer se vjerojatno preobrazila u crnu rupu bez eksplozije supernove.

Sada ju je moguće detektirati samo zbog suptilnog isijavanja preostalog plina i prašine koji se zagrijavaju dok ih usisava nezaustavljiva gravitacijska sila novonastale crne rupe.

Zvijezda nazvana M31-2014-DS1 nalazila se u galaksiji Andromeda, susjedu naše Mliječne staze, udaljenoj oko 2,5 milijuna svjetlosnih godina od Zemlje.