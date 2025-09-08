Četvrt stoljeća Hrvatskog središta za razmjenu internetskog prometa: 'Nacionalno, zajedničko dobro'

Sveučilišni računski centar (Srce) proslavio je u ponedjeljak 25 godina Hrvatskog središta za razmjenu internetskog prometa (CIX), uz poruku o važnosti suradnje gospodarstva, privatnog i javnog sektora, akademske zajednice i regulatora kako bi se i ubuduće osigurala sigurnosti i održivost interneta

Na obilježavanju na kojem je sudjelovao i ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan također je istaknuta važnost CIX-a u Nacionalnoj strategiji kibernetičke sigurnosti. "CIX je nacionalno zajedničko dobro međusobnog povezivanja, podržavajući posljednjih 25 godina ne samo internetski promet, već i vrijednosti samog interneta: otvorenost, decentralizaciju i suradnju. Prepoznavanje CIX-a kao kritične infrastrukture nije simbolična gesta, to je tehnička potreba”, naglasio je ravnatelj Srca, Ivan Marić. Croatian Internet eXchange (CIX) hrvatsko je središte za međusobnu razmjenu internetskog prometa (Internet eXchange Point - IXP) - središnje mjesto za uspostavu izravnih komunikacijskih kanala između davatelja internetskih usluga u Hrvatskoj.

Poboljšanje kvalitete i sigurnosti Njegova svrha je izbjegavanje nepotrebnog prometa kroz treće mreže, poboljšanje kvalitete i sigurnosti komunikacija te smanjenje troškova davatelja internetskih usluga koji međusobno razmjenjuju podatke. Osnovano je 2000. godine kada su 8. rujna AT&T Global Network Services Hrvatska, Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet, Hrvatska radio televizija, Hrvatske telekomunikacije, ISKON Internet i VIP-NET potpisali Memorandum o osnivanju CIX-a. Prve "operativne" članice bile su CARNet i ISKON Internet, a stručnjaci Srca su ti koji projektiraju, grade i održavaju mrežnu infrastrukturu CIX-a distribuiranu na tri lokacije u dva grada, implementiraju nove mrežne usluge za potrebe članica te im pružaju podršku.

Nužna suradnja Obilježavajući 25 godina, u Sveučilišnom računskom centru je održana i panel rasprava na temu "Budućnost interneta počinje lokalno: Uloga CIX-a u digitalnoj suverenosti" u kojoj su sudjelovali ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, Chief Strategy Officer iz Sofascorea Ivan Bešlić, član Uprave Hrvatskog telekoma Boris Drilo, Nataša Glavor iz CARNET-a, predsjednik Vijeća HAKOM-a Tonko Obuljen te ravnatelj Srca. Svi panelisti složili su se da je suradnja predstavnika svih dijelova gospodarstva, privatnog i javnog sektora, akademske zajednice i regulatora nužna kako bi se i u budućnosti osigurala decentralizacija, sigurnost i održivost interneta. Pred svima stoji rad na daljnjoj suradnji na regulaciji koja treba biti temeljna na principima osiguravanja jednakog pristupa tehnologiji, sigurnosti, zaštite krajnjih korisnika, ali i omogućavanja daljnjeg razvoja, istaknuto je u raspravi. U usporedbi s drugim zemljama, Hrvatska je napravila već dosta u području digitalizacije i u tom smjeru treba nastaviti dalje, naglašavaju iz Srca.