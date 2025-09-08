Raste broj mrtvih u Nepalu; najmanje 14 poginulih zbog zatvaranja društvenih mreža

Neki prosvjednici su se probili u kompleks parlamenta probijajući barikade, rekao je lokalni dužnosnik, zapalili kola hitne pomoći, bacali predmete na interventnu policiju, a ozlijeđene među njima prevozili u bolnicu na motociklima.

"Policija je pucala neselektivno", rekao je prosvjednik za novinsku agenciju ANI. "Ispalili su metke, koji su mene promašili, ali su pogodili prijatelja koji je stajao iza mene. Pogođen je u ruku."

Više od 50 ljudi je ozlijeđeno, izvijestila je Nepalska televizija.

Još nema službene potvrde o stradalima, a Reuters nije mogao neovisno provjeriti te brojke.