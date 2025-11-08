'S umjetnom inteligencijom radimo već 15 godina, a sada želimo da je razumiju svi'

Dok mnogi tek otkrivaju svijet umjetne inteligencije, Hrvatski Telekom s njom radi već petnaest godina i sada želi da to znanje postane dostupno svima kroz nacionalni program edukacija 'AI ti to možeš'. O tome kako se AI koristi unutar HT-a, koje promjene donosi zaposlenicima i što očekuje od budućnosti ove tehnologije, razgovarali smo s Robertom Fitošem, AI & Data Tribe Leadom u Hrvatskom Telekomu

Hrvatski Telekom već petnaest godina koristi umjetnu inteligenciju u poslovanju, i to puno prije nego što je postala trend. 'Prvi naši modeli bili su klasični klasifikacijski algoritmi, stabla odlučivanja za prikazivanje procesa donošenja odluka i njihovih potencijalnih posljedica, tehnike koje su automatizirale donošenje poslovnih odluka', kaže nam Fitoš. Kako to izgleda danas? Sustavi temeljem povijesnih podataka sami uče obrasce ponašanja i donose preporuke, predviđaju ishode i pomažu u svakodnevnim odlukama. Ukratko - AI je svuda oko nas, ističe naš sugovornik. 'Umjetna inteligencija pomaže nam u HT-u da brže i preciznije procesuiramo ogromne količine informacija, prepoznajemo uzorke i automatski optimiziramo mrežne funkcije. U osnovi, AI je jednostavna formula: podaci plus matematika.'

Robert Fitoš Izvor: tportal.hr / Autor: Matej Grgić







+4 Robert Fitoš Izvor: tportal.hr / Autor: Matej Grgić

Projekti u HT-u U posljednjih godinu dana HT je ubrzao razvoj novih AI primjena – od jezičnih i glasovnih modela do sustava za prepoznavanje slike i prirodno procesuiranje jezika. HT-ov tim razvio je sustav koji analizira 50 tisuća poziva tjedno u službi za korisnike: 'AI model transkribira razgovore, klasificira teme, određuje sentiment i ocjenjuje uspješnost razgovora ovisno o raspoloženju korisnika.' Cilj je, kaže, smanjiti broj poziva: 'Svaki poziv znači da nešto nije radilo kako treba. Želimo da korisnik kontaktira s nama iz znatiželje, ne zbog problema. A ujedno to znači da naši zaposlenici više ne bi bili opterećeni repetitivnim poslovima.' HT koristi i modele koji predviđaju moguće pogreške prije nego što dođu do korisnika, kao i sustave koji mogu prepoznati hoće li račun za mobitel odstupati od uobičajenog kako bi ga odmah upozorio. Edukacija ljudi No u društvu i dalje postoji strah od umjetne inteligencije. A on, tumači Fitoš, dolazi iz nerazumijevanja. Zato je jedan od ključnih ciljeva projekta 'AI ti to možeš', koji je Hrvatski Telekom pokrenuo ove jeseni, upravo edukacija građana.

'AI ti to možeš' Hrvatski Telekom predstavio je nacionalni program besplatnih edukacija na hrvatskom jeziku o umjetnoj inteligenciji pod nazivom 'AI ti to možeš'. Program je namijenjen svima, bez obzira na razinu znanja i iskustva u korištenju alata umjetne inteligencije, s ciljem podizanja AI pismenosti u Hrvatskoj. >>Pročitajte više OVDJE<<

'Na temelju velikog nacionalnog istraživanja shvatili smo koliko je važno razumjeti kako ljudi percipiraju AI – osjećaju li uzbuđenje, neutralnost ili strah. Definirali smo nekoliko tipova korisnika i kroz edukativne sadržaje, koje vodi profesor matematike Toni Milun, želimo svima približiti praktične koristi AI-a u svakodnevnom životu', ističe Fitoš. Dodaje da je edukacija jednako važna unutar same kompanije: 'Dosad je 2000 zaposlenika HT-a od 5000 njih završilo interne AI edukacije i steklo certifikate, s čime ćemo nastaviti. Želimo da svi naši zaposlenici razumiju mogućnosti tehnologije koju razvijamo i budu konkurentni na tržištu rada jer ovo jesu i bit će ključne vještine', ustvrdio je.

AI ti to možeš Izvor: tportal.hr / Autor: Matej Grgić







+19 AI ti to možeš Izvor: tportal.hr / Autor: Matej Grgić

Zanimalo nas je stoga koristi li AI i u slobodno vrijeme i za što. 'Svakodnevno', kaže nam Fitoš. 'Od analize tržišta nekretnina do osobnog razvoja: koristim Perplexity za pretragu i procjenu oglasa nekretnina – zadam parametre, on napravi evaluaciju i rang listu. Tako ne moram gubiti sate na stotine oglasa. AI mi pomaže i kod prehrane: fotografiram jelo, on procijeni kalorije i nutritivne vrijednosti. Nije savršen, ali je brz i dovoljno precizan', pojašnjava nam Fitoš. Kaže da mu AI služi i kao life coach: 'Može te podsjetiti da se više krećeš, meditiraš, paziš na prehranu. Nije zamjena za stručnjaka, ali je 24/7 uz tebe. Držim se toga da ako nešto ne bih pokazao čovjeku, neću to pokazati ni stroju.' Hrvatski Telekom je, podsjeća Fitoš, već približio umjetnu inteligenciju hrvatskim građanima tako što im je omogućio pristup Perplexity AI alatu s besplatnom Pro licencom.