Uskoro dolaze: Evo što sve sve nagađa o cijenama novih igraćih konzola

Američki i japanski proizvođač dosad su se bar jednom gadno opekli pokušavajući dići cijene iznad granice na koju je tržište naviklo. Ali, sad možda neće imati izbora

Odluči li se na takvu cijenu, Sony bi mogao naići na probleme. Naime, većina igraćih konzola košta 400 USD ili nešto manje od tog iznosa. Konzole s cijenom iznad te granice u pravilu su imale problema s uzimanjem značajnog tržišnog udjela.

To bi Sony moglo skupo koštati u predstojećem okršaju s Microsoftom. A ne bi im bilo prvi put.

Kad su u studenom 2006. godine u prodaju pustili PS 3 - tada nasljednika iznimno popularnog modela PS 2 - postavili su cijenu višu nego ikad do tada. Osnovni model koštao je 500 USD, jači (s više memorije) 600 USD.

Kupci i proizvođači igara dočekali su zbog cijene (i nestandardnog hardvera) PS 3 na nož. To je Xboxu 360 (i Nintendovoj konzoli Wii) dalo vjetar u leđa. Obje su konkurentske konzole bile vrlo uspješne, Microsoftova usprkos skandalu s tehničkim problemima (poznatijim po nazivu Red Ring of Death) zbog kojeg su morali povlačiti uređaje puštene u prodaju, a što ih je koštalo milijardu američkih dolara.

Ni u Microsoftu nisu bili pametniji

Sonyju je trebalo nekoliko godina kako bi se oporavio od te krive procjene i ponovno uhvatio priključak s Microsoftom i Nintendom. Do preokreta je došlo tek nakon što su snizili cijene i pojačali ponudu igara. Iduća generacija - PS 4 - na tržište je došla s cijenom od 400 USD.

U Microsoftu nisu bili ništa naučili od suparnika iz Japana pa su nekoliko godina kasnije napravili sličan propust. U lipnju 2013. šef Xboxa Phil Spencer najavio je kako će Xbox One koštati 500 USD, zbog toga što je dolazila s tehnologijom Kinect.

Ali, kupcima to nije dobro sjelo pa su se okrenuli sto dolara jeftinijoj Sonyjevoj konzoli PS 4, koja se također u to vrijeme pojavila na tržištu. Za manje od godinu dana Microsoft je morao spustiti cijenu Xboxa One i Kinect pretvoriti u dodatnu opremu.

Do tada je šteta već bila napravljena. Xbox One zaostajao je za PS-om 4 u prodajnim rezultatima, i to ozbiljno: u Sonyju tvrde kako su prodali ukupno više od sto milijuna primjeraka svoje konzole, dok analitičari procjenjuju kako je do siječnja 2019. Microsoft prodao 41 milijun primjeraka Xbox Onea.

Kako sad stvari stoje, ne čini se izglednim da će obje nove konzole koštati manje od 400 USD. Realna cijena mogla bi biti oko 500 USD.

Ali, u Microsoftu i Sonyju mogli bi se odlučiti na prodaju konzola uz gubitak - barem u početku - računajući kako će ga nadoknaditi drugdje (povećanim prihodima od prodaje igara, mikrotransakcija i servisa kao što su Xbox Live i PlayStation Plus, recimo), piše Business Insider.