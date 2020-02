Novi PlayStation 5 je prava zvijerka, no previše sliči Xboxu Series X

Uspredimo li dva najveća konzolaška konkurenta godine, tvrdi insajder, naići ćemo na jako velik broj podudarnosti - više nego što smo bili spremni očekivati

Izvor naglašava da kompanija za koju radi ima pristup PS5 dev kitu 2 - navodnoj nedograđenoj verziji sustava koja dolazi s nekolicinom hardverskih nadogradnji. On također navodi da je Sony ubrzo nakon toga isporučio dev kit3 koji u sebi sadrži još niz naknadnih dodataka.

Kao što to obično biva, na internetu su uoči skorašnjeg dolaska konzola nove generacije isplivale njihove neslužbene tehničke specifikacije. Izvor prvih podataka je kontroverzni forum 4Chan, što znači da je sve navedeno potrebno uzeti s trunkom rezerve. Tim rečeno, vrijedi naglasiti da izvor navodi da je on ili ona tester za studio koji radi na naslovima za Xbox Series X i PlayStation 5.

PlayStation 5:

12.6 Teraflops RDNA 1.5 AMD ZEN 2 @3.6Ghz

18GB GDDR6+4GB ddr4

SSD@5.5GB/S 500GB

Posvećene jegre za RT i 3D Audio Bandwidth 576GB/S

Xbox Series X:

11.8 Teraflops RDNA 1.5 AMD Zen 2@3.7Ghz

16GB GDDR6+4GB ddr4

SSD@3.8 GB/s 1TB

Posvećene jezgre za RT (<PS5) Bandwidth 596GB/S

Izvor također naglašava da su specifikacije Xbox Series X-a više ili manje konačne. Izvor očekuje da će Microsoft ubrzati konzolu na 12.1 Teraflopsa i malo promijeniti RAM.

Postoji li razlika?

Ako odlučimo usporediti specifikacije obje konzole vidjet ćemo da su im hardverske značajke i grafička snaga relativno iste. Ovo, naglašava CCN, ne predstavlja neko iznenađenje, s obzirom da obje kompanije otvoreno koriste procesore AMD Zen 2 i modificirane Navi RDNA GPU-e.



Tehničke značajke također sugeriraju da će PlayStation 5 imati prednost po pitanju okretnosti SSD-a i jezgri za Ray Tracing. Sonyjeva konzola također ima malo više memorije, dok Xbox Series X ima malo veću brzijnu CPU jezgre te dolazi sa dvostruko većim SSD-om.



Oprezno sa zaključcima



Premda ne postoji nikakav način na koji trenutno možemo potvrditi istinitost gore navedenih značajki, one nalažu da su PlayStation 5 i njegov konkurent Xbox Series X vrlo slični po sirovoj snazi. Kao što smo već vjerojatno i spomenuli, valja naglasiti da snaga same konzole, kao i svaki put do sad, ne diktira uspjeh platforme. Na kraju će se sve svesti na nekoliko vrlo bitnih faktora - lojalnost fanova, startnim naslovi i cijena.