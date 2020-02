PlayStation 5 bi mogao biti skuplji nego što se očekivalo, a ovo je razlog

Cijena Sonyjeve igraće konzole još nije poznata, ali priča se kako bi troškovi razvoja mogli biti veći no što se očekivalo

U Bloombergu nagađaju kako u Sonyju oklijevaju s objavom cijene nove generacije svoje igraće konzole zbog porasta cijene flash memorije tipova DRAM i NAND, ključnih za glatko funkcioniranje procesora u igraćim konzolama.

Potražnja za tim vrstama memorije je porasla jer ih se koristi i pametnim telefonima, što je dovelo do povećanja cijena, a time i troškova proizvodnje na blizu 450 američkih dolara.

To bi moglo značiti kako će cijena PlayStationa 5 biti bliže 499 USD, kao što je to bio slučaj s modelima Xbox One i One X.