Prisjetili smo se fascinantne povijesti najveće konzole na svijetu, a evo i što sve znamo o 'petici'

PlayStation je nedvojbeno jedna od najpopularnijih gejming platformi današnjice, no njegov put do vrha bio je postupan te je, od skromnih početaka u Japanu, s vremenom postao globalnim fenomenom

Sony PlayStation je, bez dvojbe, jedna od najpopularnijih igraćih konzola na svijetu. Na našim prostorima je, zahvaljujući masivnoj kolekciji igara, pristupačnoj cijeni i činjenici da svi igraju 'plejku' postao sinonimom za gejming. Jedna stvar koju mlađe generacije zanemaruju je njegova bogata povijest. Od početka sage i najave dolaska konzole 1993. do najave PlayStationa 5 u 2019. prošlo je jako puno vremena tijekom kojeg se dogodilo jako puno stvari koje su utjecale na izgled konzole i način na koji je koristimo.

Kakva je bila situacija u Europi? Nešto slabija, no i dalje vrijedna pažnje - 350.000 prodanih konzola. Eksponencijalni rast prodaje, izvrsna kolekcija igara i stanje tržišta koje doslovno nije nudilo kvalitetnu alternativu Sonyjevom kralju konzola doprinijeli su apsolutno stelarnoj prodaji. PlayStation se, naime, od 1993. do 1998. prodao u vrtoglavih 80 milijuna primjeraka, dijelom zbog svevremenskih gejming hitova poput Gran Turisma i Final Fantasyja VII .

Prvi PlayStation, također poznat kao PSOne premijeru je doživio na japanskim policama 1994., dok su žitelji Europe svoju verziju morali čekati još godinu dana. Globalni uspjeh sivog uređaja s oskudnom memorijom i optičkim pogonom kojem se pristupa pritiskom na okruglu tipku povezanom s oprugom bio je neupitan - do 1995. je u Japanu prodano čak milijun PlayStationa.

Stanovnici Europske unije na PlayStation 3 su morali čekati malo dulje od ostatka svijeta te su konzolu mogli kupiti tek od 2007., godinu dana nakon premijernog dolaska na tržište. Nakon globalnog uspjeha Nintenda Wii, Sony je izbacio svoj odgovor revolucionarnoj Nintendovoj spravici. Njegovo ime bilo je PlayStation Move, dok mu je uspjeh bio točno onakav kakav ste i očekivali - relativno slab. PlayStation brend i njegova treća konzola postali su najunosniji dio Sonyja te su do 2013. prodani u 75 milijuna primjeraka. Najprodavanije igre za PlayStation 3 po prvi put u povijesti nisu zauzimale ekskluzive - najviše su se igrali Grand Theft Auto 5, Call of Duty: Modern Warfare 3 i Call of Duty: Black Ops.

Era PlayStationa 4