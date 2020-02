Je li bolje kupiti PlayStation 5 ili 4 Pro? Evo usporedbe

Donosimo usporedni pregled trenutno najjačeg izdanja Sonyjevog Playstationa s onim što se očekuje od nadolazeće iduće generacije

Cijena



Zasad još nije objavljeno koliko će PS5 koštati, ali procjene se vrte oko 499 američkih dolara, što je za sto dolara skuplje od cijene po kojoj je PS4 Pro krenuo u prodaju. Potonji model sad je moguće naći za oko 300 američkih dolara u redovnoj prodaji, i za manje ako uhvatite popust.



Specifikacije



Evo što bi PS5 trebao ponuditi:



GPU: AMD Navi (ray tracing)



CPU: osmojegzreni AMD Ryzen, 7nm Zen 2



Pohrana: SSD



Optički disk: 4K Blu Ray media player



Prikaz: Nativni 4K 120Hz + 8K



Audio: 3D



Kombinacija AMD-ovog procesora i grafičkog čipa omogućit će inovativne načine renderiranja svjetla i sjena, što bi trebalo rezultirati kvalitetnijom slikom, dok bi SSD disk bi trebao omogućiti i do 19 puta brže učitavanje igara.



Evo što PS4 Pro nudi:



CPU: osmojezgreni x86-64 AMD Jaguar



GPU: AMD Radeon (4,2 teraflopsa)



RAM: osam GB GDDR5



Pohrana: 1 TB HDD



Prikaz: 4K za Amazon i Netflix (30 fps), ne i za igre



Igre



Za PS4 Pro ponuda je vrlo impresivna: Bloodborne, God of War, Uncharted 4, The Last of Us, The Last Guardian i Marvel's Spider-Man samo su neki od naslova dostupni isključivo na Sonyjevoj platformi, a tu su i igre za više igrača kao što su Red Dead Redemption 2 i Control.



Zasad nije poznato s kojim će sve naslovima PS5 doći u paketu, osim ovih:



Godfall



Lord of the Rings: Gollum



Watch Dogs: Legion Gods and Monsters



Rainbow Six Quarantine



No, PS5 će vjerojatno moći vrtiti sve igre kao i PS4 Pro.

PS5 ili PS4 Pro?



Ako vam je važno imati trenutno najjaču igraću konzolu, dileme nema - to će biti PS5. Ako ste dosad čekali na kupovinu plejke i cijena vam nije presudno bitna, strpite se još malo i nabavite novu generaciju. No, ako vam cijena igra važnu ulogu pri kupovini i/ili vam nije naročito bitno imati najnoviji hardver, PS4 Pro je i dalje dobar izbor.



Što ako već imate PS4 Pro? To je već ponešto teža odluka. PS5 će biti jača konzola, s podrškom za prikaz u razlučivosti 8K, ali kako bi mogli u tome u punoj mjeri uživati morat ćete dublje posegnuti u džep kako bi si priuštili odgovarajući televizor, kao i pričekati na igre koje će podržavati tu rezoluciju, piše Tech Radar.