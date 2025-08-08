apollo 13

Umro je Jim Lovell: Vodio je misiju koja je jedva izbjegla katastrofu

V. B./Hina

08.08.2025 u 23:10

Jim Lovell
Jim Lovell Izvor: Screenshot / Autor: screenshot
Bivši američki astronaut Jim Lovell, poznati zapovjednik nesretne misije Apolla 13, koja je jedva izbjegla katastrofu, umro je u četvrtak u dobi od 97 godina u Lake Forestu u Illinoisu, objavila je američka svemirska agencija NASA

Apollo 13, kojim je Lovell zapovijedao 1970., pretrpio je velik tehnički kvar na putu do Mjeseca, prisilivši posadu da obustavi slijetanje. Zahvaljujući brzom razmišljanju i timskom radu Lovell i njegovi kolege sigurno su se vratili na Zemlju, pretvorivši nešto što je moglo završiti katastrofom u izniman primjer spretnog rješenja problema pod pritiskom.

Vršitelj dužnosti administratora NASA-e Sean Duffy odao mu je u petak počast riječima: "NASA izražava sućut obitelji kapetana Jima Lovella, čiji su život i rad nadahnjivali milijune ljudi tijekom više desetljeća."

Lovellova "nepokolebljiva hrabrost", nastavio je Duffy, pomogla je čovječanstvu da stigne na Mjesec i prijeteću katastrofu pretvori u uspjeh "iz kojega smo enormno puno naučili".

Lovell je bio i dio Apola 8 godine 1968., prve misije u orbitu oko Mjeseca.

Prije nego što se pridružio NASA-i Lovell je služio u američkoj mornarici kao probni pilot. Diplomirao je na Američkoj pomorskoj akademiji.

S obzirom na to da je bio vrlo duhovit kolege su mu nadjenuli nadimak "Nasmiješeni Jim".

"Jim Lovell utjelovljenje je odvažnosti, odlučnosti i optimizma prošlih i budućih istraživača", rekao je Duffy. "Zauvijek ćemo ga se sjećati."

