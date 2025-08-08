Umro je Jim Lovell: Vodio je misiju koja je jedva izbjegla katastrofu

Vršitelj dužnosti administratora NASA-e Sean Duffy odao mu je u petak počast riječima: "NASA izražava sućut obitelji kapetana Jima Lovella, čiji su život i rad nadahnjivali milijune ljudi tijekom više desetljeća."

Apollo 13, kojim je Lovell zapovijedao 1970., pretrpio je velik tehnički kvar na putu do Mjeseca, prisilivši posadu da obustavi slijetanje. Zahvaljujući brzom razmišljanju i timskom radu Lovell i njegovi kolege sigurno su se vratili na Zemlju, pretvorivši nešto što je moglo završiti katastrofom u izniman primjer spretnog rješenja problema pod pritiskom.

Lovellova "nepokolebljiva hrabrost", nastavio je Duffy, pomogla je čovječanstvu da stigne na Mjesec i prijeteću katastrofu pretvori u uspjeh "iz kojega smo enormno puno naučili".

Lovell je bio i dio Apola 8 godine 1968., prve misije u orbitu oko Mjeseca.

Prije nego što se pridružio NASA-i Lovell je služio u američkoj mornarici kao probni pilot. Diplomirao je na Američkoj pomorskoj akademiji.

S obzirom na to da je bio vrlo duhovit kolege su mu nadjenuli nadimak "Nasmiješeni Jim".

"Jim Lovell utjelovljenje je odvažnosti, odlučnosti i optimizma prošlih i budućih istraživača", rekao je Duffy. "Zauvijek ćemo ga se sjećati."