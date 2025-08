NASA-ina letjelica prošla ključni test. Sve je spremno za potragu za životom ispod leda na Jupiterovu mjesecu

Tijekom bliskog susreta s Marsom 1. ožujka 2025., letjelica je prošla 884 kilometra iznad površine planeta u sklopu gravitacijskog manevra kojim se precizira njezina daljnja putanja prema Jupiteru. Taj prolaz omogućio je prvi pravi test radarskog sustava REASON (Radar for Europa Assessment and Sounding: Ocean to Near-surface) u uvjetima dubokog svemira.

'Tijekom preleta dobili smo sve ono o čemu smo sanjali. Svaki dio instrumenta radio je besprijekorno', izjavio je Don Blankenship, voditelj projekta i istraživački profesor sa Sveučilišta u Teksasu.

Instrument REASON koristi radio valove za 'probijanje' kroz ledenu koru Europe, s ciljem detektiranja struktura ispod površine, uključujući potencijalne tekuće oceane. Signal koji se odbija od unutarnjih slojeva bit će ključan za određivanje postoji li ispod površine Europa uvjeti pogodni za život.

Radar koristi dvije antene duge 17,6 metara smještene na golemim solarnim panelima letjelice, koji su površinom usporedivi s košarkaškim igralištem. S obzirom na to da sunčeva svjetlost u blizini Europe iznosi tek 1/25 njezine jačine na Zemlji, paneli moraju biti iznimno veliki kako bi osigurali dovoljnu količinu energije.