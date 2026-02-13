STATE OF PLAY

Sony niotkud izdao novi God of War, u izradi remakeovi prva tri nastavka

Damir Rukavina

13.02.2026 u 13:15

God of War: Sons of Sparta
God of War: Sons of Sparta Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Sony
Bionic
Reading

God of War: Sons of Sparta je akcijski 2D naslov koji istražuje Kratosove mlade dane

Nova igra pod nazivom God of War: Sons of Sparta iznenada je izašla na PlayStationu 5 u četvrtak, dok je PlayStation istodobno potvrdio da je u pripremi remake originalne trilogije God of War.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Sony

Prema objavi na blogu studija Santa Monica Studio, sve dolazi uoči završnice obilježavanja 20. obljetnice serijala koji je započeo u ožujku 2005. izlaskom prve igre za PlayStation 2. Studio je najavio da se originalna God of War trilogija vraća u obliku remasterirane verzije, a vijest je predstavljena uz sudjelovanje glumca TC Carson, koji je dao glas Kratosu u grčkoj sagi.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Sony

Uz remake, lansirana je i nova 2D akcijska platformerska igra God of War: Sons of Sparta, koju je razvio Mega Cat Studios u suradnji s piscima iz Santa Monica Studija koji su radili na igrama God of War i God of War: Ragnarök.

Radnja nove igre dio je službenog kanona i smještena je u Kratosovu mladost tijekom njegove brutalne obuke u Agogi, zajedno s bratom Deimosom. Carson u igri ponovno preuzima ulogu odraslog Kratosa, ovoga puta kao narator priče.

vezane vijesti

Najave su predstavljene tijekom PlayStationova događaja State of Play, čime je obilježena dva desetljeća jednog od najvažnijih akcijskih serijala u povijesti videoigara.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ARIANE 6

ARIANE 6

Odgovor Muskovu Starlinku: Moćna europska raketa lansirala satelite za Amazonovu mrežu
DIMLJENE MUMIJE

DIMLJENE MUMIJE

Senzacija u Vijetnamu: 'Ovo je jedno od najvećih svjetskih arheoloških otkrića'
ISTRAŽIVANJE SVEMIRA

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA

Jesmo li otkrili život na Marsu još prije 50 godina?

najpopularnije

Još vijesti