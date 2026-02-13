Sony niotkud izdao novi God of War, u izradi remakeovi prva tri nastavka

Nova igra pod nazivom God of War: Sons of Sparta iznenada je izašla na PlayStationu 5 u četvrtak, dok je PlayStation istodobno potvrdio da je u pripremi remake originalne trilogije God of War.

Prema objavi na blogu studija Santa Monica Studio, sve dolazi uoči završnice obilježavanja 20. obljetnice serijala koji je započeo u ožujku 2005. izlaskom prve igre za PlayStation 2. Studio je najavio da se originalna God of War trilogija vraća u obliku remasterirane verzije, a vijest je predstavljena uz sudjelovanje glumca TC Carson, koji je dao glas Kratosu u grčkoj sagi.

Uz remake, lansirana je i nova 2D akcijska platformerska igra God of War: Sons of Sparta, koju je razvio Mega Cat Studios u suradnji s piscima iz Santa Monica Studija koji su radili na igrama God of War i God of War: Ragnarök.

Radnja nove igre dio je službenog kanona i smještena je u Kratosovu mladost tijekom njegove brutalne obuke u Agogi, zajedno s bratom Deimosom. Carson u igri ponovno preuzima ulogu odraslog Kratosa, ovoga puta kao narator priče.