Haaland postavio uvjet Realu: Stiže, ali samo ako s njim u paketu dođe i....

Kako tvrde isti izvori, norveški golgeter bio bi spreman ozbiljno razmotriti prelazak na Santiago Bernabéu samo u jednom scenariju: Ako bi Real za novog trenera imenovao Jürgena Kloppa.

Poruka je, navodno, kratka i jasna: 'Doći ću, ali samo ako on vodi projekt.'

Haaland, prema tim navodima, smatra da bi pod Kloppovim vodstvom igrao u sustavu koji mu najviše odgovara - agresivan presing, brza tranzicija i direktan nogomet. Upravo takav stil dodatno je naglasio njegovu ubojitu učinkovitost u dresu Manchester Cityja.

Ova se priča pojavljuje u trenutku kada se u Madridu sve glasnije govori o budućnosti kluba i dugoročnom projektu koji se spominje kao 'Galacticos 3.0'. Haaland je već godinama jedna od velikih želja Florentina Péreza, ali realizacija takvog transfera nikad nije bila jednostavna.

Norvežanin ima ugovor s Manchester Cityjem, a Englezi nemaju namjeru olako pustiti svoju najveću zvijezdu. Ipak, u modernom nogometu malo toga ostaje nemoguće kad igrač jasno pokaže stav.

Dodatno ulje na vatru dolijeva činjenica da Klopp trenutačno nema angažman, što otvara prostor za špekulacije. No ključno pitanje glasi: Bi li Real doista krojio trenersku politiku prema želji jednog igrača - pa makar to bio i Haaland?

U Madridu sanjaju napadački tandem koji bi godinama dominirao Europom, ali put do toga očito ima svoje uvjete i prepreke.