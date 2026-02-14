Ono što je Japanac napravio nakon Prevčeve pobjede, bilo je ludo

Ren Nikaido odradio je sjajnu prvu seriju, jedini je preskočio 140 metara i, iako je Prevc odgovorio vrlo dobro, iznimno motivirani i samouvjereni japanski skakač imao je čak sedam bodova prednosti te je izgledalo kao da je lansiran prema zlatu. No ako je mislio da je time slomio Slovenca, očito nije znao da samuraji žive i s ove strane Alpa.

Domen obožava japansku kulturu, a očito i japanske izazove. U finalu je Prevc poletio još jednom – i to spektakularno. Najduljim skokom vrhunca Olimpijskih igara preskočio je sve konkurente i Nikaida stavio pod pritisak vjerojatno veći nego što je očekivao.

I dalje je, istina, ponavljanje skoka iz prve serije Japancu donosilo zlato, ali Ren je u drugoj seriji ostao daleko iza toga. I, još važnije, ostao je punih pet metara iza Domna.

Čim je doskočio, Slovenac se nije mogao suzdržati. Iako rijetko tako reagira na nastupe suparnika, skočio je visoko u zrak od sreće. Olimpijsko zlato je ipak olimpijsko zlato.

S druge strane, Nikaido se unatoč srebru – i već trećoj medalji u Predazzu – potpuno slomio. Više od petnaest minuta nakon završetka natjecanja moglo ga se vidjeti kako neutješno plače i ispričava se treneru, koji ga je na sve načine pokušavao utješiti.