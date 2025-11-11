'EMPTY PLATE'

Umjetnik potajno izložio AI sliku u nacionalnom muzeju

11.11.2025

Umjetnik je opisao sliku kao 'stanje Walesa u 2025.'
Umjetnik je opisao sliku kao 'stanje Walesa u 2025.' Izvor: Screenshot / Autor: BBC
Autor uratka, Elias Marrow, postavio ga je iz protesta zbog 'neprihvaćanja umjetne inteligencije kao umjetničkog medija'. Slika je uklonjena ubrzo nakon postavljanja

U Muzeju Walesa u Cardiffu dogodio se neuobičajen incident kada je umjetnik Elias Marrow potajno na zid postavio sliku generiranu umjetnom inteligencijom. Djelo pod nazivom 'Empty Plate' prikazivalo je dječaka u školskoj uniformi s praznim tanjurom u rukama. Prema riječima autora, sliku je vidjelo 'nekoliko stotina ljudi' prije nego što su posjetitelji upozorili muzejsko osoblje i potom je uklonjena, piše BBC.

Glasnogovornik Amgueddfa Cymru (Muzeja Walesa) potvrdio je da je 'predmet postavljen bez dopuštenja' te da je uklonjen odmah nakon dojave.

Marrow je objasnio da je cilj rada ispitati način na koji javne institucije odlučuju što zaslužuje izlaganje te što se događa kada se u taj sustav umetne nešto izvan službenih okvira. Prema njegovim riječima, korištenje umjetne inteligencije u procesu stvaranja 'dio je prirodne evolucije umjetničkih alata'. Mi se s time ne slažemo.

Na svojoj internetskoj stranici naveo je da 'Empty Plate' 'predstavlja stanje Walesa u 2025. godini'. U intervjuu je dodao da je najprije skicirao motiv, a zatim koristio AI da bi dovršio sliku.

tportal
Izvor: Screenshot / Autor: Elias Marrow

'AI je ovdje da ostane. Ograničavati njegovu upotrebu bilo bi protivno mojim uvjerenjima o umjetnosti', izjavio je Marrow.

Umjetnik je negirao da se radi o vandalizmu te opisao akciju kao 'sudjelovanje bez dopuštenja', a ne čin ometanja. Ranije je izveo slične poteze u Muzeju u Bristolu i Tate Modernu, također bez prethodnog odobrenja.

Posjetitelj iz Irske koji je vidio to djelo 29. listopada rekao je da je isprva pomislio kako se radi o 'performansu', ali je ubrzo shvatio da je riječ o gerilskoj umjetničkoj intervenciji. Dodao je da ga je iznenadilo to što je 'slika loše generiran AI, ali nije označen kao AI rad', što ga je potaknulo da o njoj upita osoblje muzeja, a ono, kako je rekao, 'nije imalo pojma o čemu se radi'.

