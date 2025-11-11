Umjetnik potajno izložio AI sliku u nacionalnom muzeju

U Muzeju Walesa u Cardiffu dogodio se neuobičajen incident kada je umjetnik Elias Marrow potajno na zid postavio sliku generiranu umjetnom inteligencijom . Djelo pod nazivom ' Empty Plate' prikazivalo je dječaka u školskoj uniformi s praznim tanjurom u rukama. Prema riječima autora, sliku je vidjelo 'nekoliko stotina ljudi' prije nego što su posjetitelji upozorili muzejsko osoblje i potom je uklonjena, piše BBC .

Glasnogovornik Amgueddfa Cymru (Muzeja Walesa) potvrdio je da je 'predmet postavljen bez dopuštenja' te da je uklonjen odmah nakon dojave.

Marrow je objasnio da je cilj rada ispitati način na koji javne institucije odlučuju što zaslužuje izlaganje te što se događa kada se u taj sustav umetne nešto izvan službenih okvira. Prema njegovim riječima, korištenje umjetne inteligencije u procesu stvaranja 'dio je prirodne evolucije umjetničkih alata'. Mi se s time ne slažemo.

Na svojoj internetskoj stranici naveo je da 'Empty Plate' 'predstavlja stanje Walesa u 2025. godini'. U intervjuu je dodao da je najprije skicirao motiv, a zatim koristio AI da bi dovršio sliku.