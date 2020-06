Ugrabite preko 1700 igara za manje od 35 kuna i pomozite pokretu Black Lives Matter

Itch.io je pokrenuo specijalnu ponudu u kojoj za dobrovoljno izabrani iznos, koji počinje od 5 dolara, nudi preko 1700 igara raznih proizvođača, i to sve kako bi pomogao pokretu Black Lives Matter. Ovaj nevjerojatni humanitarni podvig do danas je sakupio 7 milijuna dolara

Postoji vrlo izvjesna šansa da do danas niste čuli za itch.io, web stranicu koja prodaje i pohranjuje videoigre. Puno je veća mogućnost da ste čuli za igre dostupne na ovoj platformi, poput Overlanda, Night in the Woods i Celeste.

U nastojanju sakupljanja sredstava za NAACP Legal Defense and Educational Fund i Community Bail Fund, itch.io nudi paket igara kakav do sad niste vidjeli. Stranica, naime, za donaciju od minimalno 5 dolara daje kolekciju od preko 1.700 videoigara koje zajedno koštaju oko 7.000 dolara.

Kolekcija uključuje gore spomenuti Celeste, Night in the Woods i Short Hike, a tu su i drugi klasici poput Super Hexagona i Octodada. Sav novac se sakuplja kao podrška pokretu Black Lives Matter.