Nobelovac se nakon 48 godina vratio u rodni kraj svog oca: Otkrio kako ga je oblikovalo hrvatsko nasljeđe

Dobitnik Nobelove nagrade za fiziku John Martinis se gotovo pola stoljeća nakon posljednjeg posjeta vratio u Hrvatsku, zemlju iz koje potječu oba njegova roditelja. Boraveći u Komiži na Visu, rodnom mjestu svojeg oca, u razgovoru za N1 rekao je da mu je dolazak na otok probudio osjećaj povratka kući te ga podsjetio na djetinjstvo

'Cijeli ovaj posjet pruža mi osjećaj povratka kući. I moja je majka hrvatskog podrijetla. Sve me ovo podsjeća na odrastanje. Čak i u San Pedru osjećao sam hrvatsko nasljeđe. Slušao sam hrvatski jezik, koji zvuči prekrasno. Zaista uživam ovdje. A Komiža je posebno lijepa. Bio sam ovdje 1978. godine i jednako je prekrasna kao što je pamtim', rekao je Martinis u razgovoru s Hrvojem Krešićem za N1. Istaknuo je da je upravo hrvatsko podrijetlo snažno obilježilo njegov znanstveni put. Martinis se prisjetio i kako je njegov otac, koji je odrastao baveći se ribarstvom, neprestano izrađivao i popravljao različite stvari, što ga je još kao dječaka potaknulo na zanimanje za elektroniku i razvoj znanstvenih instrumenata. O tome je ranije govorio na ZŠEM-u, a što je sve rekao pročitajte na poveznici.

'To se dogodilo na nekoliko načina. Kao prvo, moj je otac odrastao kao ribar. Neprestano je nešto izrađivao, izmišljao, popravljao i radio u garaži. Kao dječak često sam mu pomagao i tako sam stekao naviku izrađivati razne stvari, a posebno elektroniku kada sam krenuo u srednju školu. To se nastavilo i tijekom moje profesionalne karijere. Rekao bih da sam posebno poznat po izradi znanstvenih instrumenata. Upravo je to bilo ključno u eksperimentu koji je doveo do Nobelove nagrade, ali i tijekom godina rada na razvoju kvantnog računala', tumači Martinis. Dodaje kako je od roditelja naslijedio i osobinu koju smatra važnom za znanstveni rad – spremnost da otvoreno kaže što misli. 'Razmišljao sam o tome proteklih tjedan dana i shvatio da to uvelike opisuje moju osobnost, ono što sam naslijedio od svojih roditelja. Za znanstvenika je vrlo važno otvoreno govoriti i postavljati pitanja. Mislim da me je upravo to uvelike oblikovalo kao znanstvenika. Katkad zbog toga možete i upasti u nevolje. Možda sam trebao naučiti biti malo diplomatičniji. Ali upravo je taj način razmišljanja utjecao na to da uvijek promatram stvari drukčije od drugih znanstvenika. Upravo zbog tog mog hrvatskog nasljeđa.'

Nobelova nagrada za fiziku Prisjetio se i trenutka kada je doznao da je dobitnik Nobelove nagrade za fiziku. 'To se dogodilo početkom listopada. Zapravo je moja supruga prva doznala, a zatim me probudila. Bio je to nevjerojatan osjećaj. U početku naprosto ne možete vjerovati da se to stvarno događa, a onda iznenada razgovarate s brojnim novinarima i tako dalje... Ali rekao bih da je najljepši dio cijele priče prilika da upoznate brojne nove ljude koje inače možda nikada ne biste upoznali, stvarate nova prijateljstva... Ovaj posjet Hrvatskoj upravo je takvo iskustvo.' Martinis smatra da znanstvenici imaju veliku odgovornost prema društvu koje financira njihova istraživanja te vjeruje da je znanost jedno od najljepših zanimanja kojim se čovjek može baviti.