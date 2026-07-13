Velered kralja Dmitra Zvonimira

Milanović odlikovao dobitnika Nobelove nagrade za fiziku Johna Matthewa Martinisa

V. B.

13.07.2026 u 18:03

Zoran Milanović i John Matthew Martinis
Zoran Milanović i John Matthew Martinis Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL
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Predsjednik Zoran Milanović odlikovao je Johna Matthewa Martinisa, američkog fizičara hrvatskog porijekla i dobitnika Nobelove nagrade za fiziku, Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom. Odlikovan je za izniman doprinos razvoju i promicanju kvantne fizike i tehnologije na globalnoj razini, isticanje i očuvanje hrvatskog podrijetla te osobite zasluge u prijenosu vrhunskih znanstvenih spoznaja hrvatskoj akademskoj zajednici, čime je značajno pridonio međunarodnom ugledu Hrvatske

John Matthew Martinis dobio je Nobelovu nagradu za fiziku 2025. godine za zajednički rad s Johnom Clarkeom i Michelom Devoretom na makroskopskim kvantnim fenomenima u supravodičima.

„Prije svega, sretan vam rođendan. Rijetke su prilike kao što je ova danas. Mi smo mali narod, a kao i svaki narod s pravom imamo visoko mišljenje o sebi. Malo je ljudi hrvatskog podrijetla, hrvatskog roda i hrvatskih veza dobilo Nobelovu nagradu, posebno u ovako egzaktnim stvarima kao što je Nobelova nagrada za fiziku u kojima nema politike i pritisaka. Nakon puno desetljeća, prva ste osoba potpuno hrvatskog podrijetla koja je dobitnik ove najviše nagrade. Ali ono što je još važnije od činjenice da su Vam roditelji iz Hrvatske i s Visa jest da Vi to stalno s ponosom ističete“, kazao je predsjednik Milanović.

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Uručivši odlikovanje Velered kralja Dmitra Zvonimira, predsjednik Milanović istaknuo je kako Martinis „promiče sretnu i pozitivnu vijest o Hrvatskoj“ te mu je još jednom poželio dobrodošlicu u Hrvatsku.

Martinis zahvalio je Milanoviću na odlikovanju i pozivu, rekavši kako kao znanstvenik uvijek donosite nešto jedinstveno u znanost.

„Ovoga tjedna, kada sam došao u Hrvatsku, doista sam se osjećao kao da dolazim kući. Nedostaje mi zajednica koju imamo u San Pedru u Kaliforniji, i ovdje sam se jednostavno osjećao vrlo dobrodošao. Stekao sam mnogo prijatelja i uistinu cijenim sav trud koji su ljudi uložili“, dodao je Matthew Martinis.

John Matthew Martinis i Zoran Milanović
John Matthew Martinis i Zoran Milanović Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL

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