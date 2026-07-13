Milanović odlikovao dobitnika Nobelove nagrade za fiziku Johna Matthewa Martinisa

John Matthew Martinis dobio je Nobelovu nagradu za fiziku 2025. godine za zajednički rad s Johnom Clarkeom i Michelom Devoretom na makroskopskim kvantnim fenomenima u supravodičima.

„Prije svega, sretan vam rođendan. Rijetke su prilike kao što je ova danas. Mi smo mali narod, a kao i svaki narod s pravom imamo visoko mišljenje o sebi. Malo je ljudi hrvatskog podrijetla, hrvatskog roda i hrvatskih veza dobilo Nobelovu nagradu, posebno u ovako egzaktnim stvarima kao što je Nobelova nagrada za fiziku u kojima nema politike i pritisaka. Nakon puno desetljeća, prva ste osoba potpuno hrvatskog podrijetla koja je dobitnik ove najviše nagrade. Ali ono što je još važnije od činjenice da su Vam roditelji iz Hrvatske i s Visa jest da Vi to stalno s ponosom ističete“, kazao je predsjednik Milanović.