Plenković primio nobelovca Johna Martinisa: 'Ponosni smo na njegove hrvatske korijene'

"Posebno nam je zadovoljstvo što smo ugostili prof. Johna Martinisa, američkog fizičara hrvatskoga podrijetla i prošlogodišnjeg dobitnika Nobelove nagrade za fiziku. Čestitamo na iznimnim znanstvenim postignućima koje ostvaruje kao jedan od najistaknutijih znanstvenika na području kvantnog računarstva, kao i na njegovoj spremnosti da Hrvatskoj pomogne svojim savjetima", napisao je Plenković na X-u.

Dodao je da se Hrvatska ponosi time što Martinis ustrajno ističe svoje hrvatske korijene te mu je poželio ugodan boravak u Hrvatskoj.