u posjetu hrvatskoj

Plenković primio nobelovca Johna Martinisa: 'Ponosni smo na njegove hrvatske korijene'

M. Šu./Hina

07.07.2026 u 17:26

John Martinis i Andrej Plenković
John Martinis i Andrej Plenković Izvor: Društvene mreže / Autor: Andrej Plenković/X
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Predsjednik Vlade Andrej Plenković u utorak je ugostio američkog fizičara hrvatskog podrijetla i prošlogodišnjeg dobitnika Nobelove nagrade za fiziku Johna Martinisa, istaknuvši u objavi na društvenoj mreži X njegova znanstvena postignuća i spremnost da svojim savjetima pomogne Hrvatskoj

"Posebno nam je zadovoljstvo što smo ugostili prof. Johna Martinisa, američkog fizičara hrvatskoga podrijetla i prošlogodišnjeg dobitnika Nobelove nagrade za fiziku. Čestitamo na iznimnim znanstvenim postignućima koje ostvaruje kao jedan od najistaknutijih znanstvenika na području kvantnog računarstva, kao i na njegovoj spremnosti da Hrvatskoj pomogne svojim savjetima", napisao je Plenković na X-u.

Dodao je da se Hrvatska ponosi time što Martinis ustrajno ističe svoje hrvatske korijene te mu je poželio ugodan boravak u Hrvatskoj.

Martinis boravi u Hrvatskoj na poziv hrvatskih institucija. U ponedjeljak je u Zagrebu održao predavanja na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta i Institutu Ruđer Bošković te je posjetio Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

Nobelovu nagradu za fiziku za 2025. podijelio je s Johnom Clarkeom i Michelom Devoretom za eksperimentalne dokaze da se načela kvantne mehanike mogu primijeniti i u električnim sklopovima, čime je otvoren put razvoju kvantnih računala.

Tijekom boravka u Hrvatskoj posjetit će i Komižu, rodno mjesto svojega oca.

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