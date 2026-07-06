Nobelovac hrvatskih korijena otkrio poveznicu s Teslom i nasmijao sve pričom o Vatrenima

Veoma se malo gradova i sveučilišta u svijetu može pohvaliti činjenicom da su u isto vrijeme ugostili čak dva dobitnika Nobelove nagrade. No Zagreb je ovih dana ostvario upravo to

Zagrebačka škola ekonomije i managementa u sklopu svoje konferencije EUonAIR AI Summit ugostila je dvojicu aktualnih nobelovaca: profesora Johna Martinisa, dobitnika Nobelove nagrade za fiziku, i profesora Joela Mokyra, dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju. Već na samom početku konferencije profesor Martinis razbio je sve predrasude o tome da su fizičari uštogljeni, dosadni i da razmišljaju samo o sljedećem eksperimentu jer je ovaj Amerikanac hrvatskih korijena u komunikaciji s novinarima i uzvanicima bio izuzetno opušten i nasmijan.

Sletio kad i hrvatska nogometna reprezentacija Na samom početku nasmijao je cijelu dvoranu anegdotom o svom dolasku u Hrvatsku. Naime, kad je sletio u Zračnu luku Zagreb, dočekali su ga domaćini i upoznali s velikim brojem ljudi, što mu je dalo dojam da je neka zvijezda. A onda je izašao u čekaonicu na aerodromu, gdje se skupilo nekoliko stotina ljudi odjevenih u prepoznatljive crveno-bijele kvadratiće. Kako je ispričao, u prvi je tren pomislio da su došli dočekati njega, ali je brzo shvatio da je u isto vrijeme u Zagreb sletjela i nogometna reprezentacija te se dobro nasmijao. I ostatak njegova predavanja, u kojem se dotaknuo kvantnog računarstva, ali i svijeta općenito, bio je u laganom i opuštenom tonu. Profesor Martinis izuzetno je ponosan na svoje hrvatsko podrijetlo. Njegov je otac rođen na Visu i od malih nogu bavio se ribarstvom, a time se nastavio baviti i kad se preselio u SAD. Kako je istaknuo, njegov otac nikad nije studirao, niti je bio znanstvenik, ali tijekom cijelog njegova djetinjstva svemu je pristupao s puno objašnjavanja.

Otac s Visa naučio ga kako razmišljati 'To nije baš uvijek bilo točno, što sam saznao poslije, kad sam krenuo u školu i na studij, ali me naučio kako razmišljati i postavljati pitanja', ispričao je prof. Martinis prisjetivši se djetinjstva i svojih roditelja te naglasivši da je upravo otac zaslužan za njegov uspjeh u fizici. Upravo je taj primjer iskoristio i kako bi, kao diplomat za promicanje znanosti, poslao poruku današnjim učenicima i studentima, ali i njihovim roditeljima i profesorima, potaknuvši ih da potiču djecu da postavljaju pitanja. 'To je stvarno dobra stvar za poticanje vaše djece da odrastu i postavljaju pitanja, osobito ako želite da postanu znanstvenici. Jer znanost se svodi na postavljanje i odgovaranje na pitanja – kako nešto zapravo funkcionira?' rekao je prof. Martinis. 'Trebati poticati djecu da postavljaju pitanja' Podsjetio je da su djeca prirodno znatiželjna, ali ih često druga djeca i sustav sprječavaju u tome. Stoga bi roditelji i profesori trebali biti oni koji će ih poticati da postavljaju pitanja i traže odgovore na njih. Govoreći o svojoj karijeri, rekao je da su presudni za nju bili izuzetni ljudi i znanstvenici s kojima je radio. Jer bez njih i bez prilika za sudjelovanje u eksperimentima koje su mu omogućili ne bi danas bio tu gdje jest – dobitnik Nobelove nagrade za fiziku za rad na razvoju kvantnih računala. Prof. Martinis je naglasio da bi kvantno računarstvo moglo uvelike promijeniti naše živote, čak i više nego umjetna inteligencija. 'Pokušavamo pretvoriti to u korisnu tehnologiju, ali imamo još puno toga napraviti. Svi su trenutno zabrinuti i zainteresirani za umjetnu inteligenciju, ali puno ljudi razmišlja i o razvoju kvantne umjetne inteligencije. Mislim da će to biti od velike koristi za naše društvo', kazao je.