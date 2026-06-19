U zabačenom dijelu Australije grade Zemljinu Crnu kutiju

Sastavljanje dijelova je u tijeku. Rouser Lab planira instalirati uređaj na rubu udaljenog tasmanijskog aerodroma u prosincu.

Prošlo je gotovo pet godina otkako je australska neprofitna organizacija Rouser Lab predstavila svoj plan za izgradnju Zemljine Crne kutije, uređaja nalik snimaču leta osmišljenog za dokumentiranje spirale uništenja okoliša čovječanstva.

Monolit dug 16 metara i visok četiri metra bit će izrađen od armiranog čelika i betona. Dizajniran je kako bi izdržao svaku moguću prijetnju, uključujući ciklon, potres, požar, poplavu ili napad.



Krov će biti opremljen s 36 solarnih panela zaštićenih slojevima kaljenog stakla. Oni će napajati unutarnje pogone koji pohranjuju hrpe skupova podataka, mjerenja i interakcija vezanih uz zdravlje našeg planeta.



Ti će podaci dolaziti od svemirskih agencija, meteoroloških agencija i sveučilišta, kontinuirano se usmjeravajući u kutiju putem interneta kako bi se formirao 'Zemljin vitalni indeks'.



'Svrha uređaja je pružiti nepristran prikaz događaja koji su doveli do propasti planeta, pozvati na odgovornost buduće generacije i potaknuti hitno djelovanje', navedeno je na web stranici Earth’s Black Box.



Tijekom proteklih pet godina nije bilo puno pojedinosti o tome kako projekt napreduje. To su vrijeme iskoristili kako bi razvijali dizajn, sustave za pohranu podataka, izvorne materijale, web platformu, kao i modele financiranja kako bi održali projekt u budućnosti.



Rouser Lab nije znanstvena ili tehnološka organizacija, već - kako se sama naziva - eksperimentalna agencija za komunikaciju o okolišu.



U njoj zamišljaju scenarij u kojem bi buduće civilizacije mogle učiti iz podataka pohranjenih unutar Zemljine Crne kutije kako bi izbjegle ponavljanje grešaka svojih prethodnika.



Rouser Lab također radi na projektu pod nazivom Climate S.O.S., koji ima za cilj izgraditi 50 metara visok 'tehno-obelisk' na vrhu s radioteleskopom koji će odašiljati poziv u pomoć u svemir, u nadi kako bi nas izvanzemaljska civilizacija mogla spasiti od klimatskog kolapsa, piše Gizmodo.

