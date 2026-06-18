Tajanstvena struktura kraj Stonehengea iznenadila arheologe: Što kriju dva drvena stupa

Naime, nalazište na kojem se struktura nalazi bogato je ostacima keramike, životinjskih kostiju, a pronađen je i veoma rijedak nož u obliku diska. Stoga znanstvenici smatraju da se možda radilo o središtu za velika vjerska okupljanja.

Ono što posebno privlači pozornost je činjenica da je ova struktura oko 500 godina starija od Stonehengea, zbog čega arheolozi sumnjaju da se radi o svojevrsnom 'prototipu'.

Struktura koja se sastoji od dva drvena stupa udaljena 120 metara, možda na prvi pogled na izgleda važno, ali tim iz tvrtke Wessex Archeology tvrdi kako je poravnata tako da prati smjer direktno prema izlazećem suncu tijekom ljetnog i zalazećem suncu tijekom zimskog solsticija.

Malo je toga ostalo od građevine osim jama u kojima su nekoć stajali stupovi, koje nisu dostupne javnosti, ali njihovo poravnanje sa solsticijem potvrđeno je analizom koju je za Wessex Archaeology proveo vodeći arheolog neba, dr. Fabio Silva, koji je koristio rekonstrukcije drevnog neba, krajolika i horizonta kako bi pokazao kako bi se građevina poravnala sa solsticijem s točnošću od jednog stupnja.

Ova relativno jednostavna konstrukcija služila je drevnim narodima kao mjesto za slavljenje solsticija prije nego što su se mogli izgraditi trajniji, složeniji spomenici, ističu iz Wessex Archeology. Tim sugerira da je slična struktura možda postojala tijekom najranije faze Stonehengea, iako bi svi tragovi bili izbrisani kasnijim radovima.

Drvena struktura pronađena je u sklopu arheoloških radova u Bulfordu, oko pet kilometara udaljeno od Stonehengea, gdje se istražuje prisutnost vojske na tom području tijekom povijesti. Iako su izvorna iskapanja obavljana između 2015. i 2017., analize i ispitivanja trajala su godinama.

Nalazi su objavljeni uoči ljetnog solsticija, kad tisuće ljudi odlaze u Stonehenge kako bi proslavili najduži dan u godini na sjevernoj hemisferi. Znanstvenici se još uvijek ne mogu dogovoriti oko toga čemu je taj kameni krug zapravo služio. Najprihvaćenije tumačenje je da se radilo o hramu ili mjestu štovanja, posvećenom suncu i njegovom kretanju. No, tijekom godina predstavljene su i druge teorije koje obuhvaćaju i ideju da je to zapravo bio hram druida, centar za iscjeljivanje, mjesto krunidbe kraljeva ili pak astronomsko računalo za predviđanje solarnih događaja.