Znanstvenici su 13 godina odbijali radarske zrake od Europe, evo što su pronašli

Europa već desetljećima privlači posebnu pozornost istraživača jer se smatra jednim od najizglednijih mjesta u Sunčevu sustavu za postojanje uvjeta pogodnih za život. Ispod njezine debele ledene kore, znanstvenici sumnjaju, nalazi se golemi podzemni ocean. Novi rezultati predstavljeni su na 248. sastanku Američkog astronomskog društva, a temelje se na analizi radijskih podataka prikupljanih između 2011. i 2024. godine.

Nakon više od 13 godina promatranja, astronomi su prikupili nove dokaze o neobičnim svojstvima Europe , jednog od najzanimljivijih Jupiterovih mjeseca . Rezultati sugeriraju da se ispod njezine ledene površine krije iznimno čist i porozan led , što bi budućim misijama moglo omogućiti dublji uvid u unutrašnjost ovog udaljenog svijeta .

Led se ponaša drukčije od stijena



Istraživači su otkrili da Europa raspršuje radijske valove na način koji se značajno razlikuje od stjenovitih planeta i drugih čvrstih tijela u Sunčevu sustavu.



Posebno se istaknula njezina visoka radarska reflektivnost, odnosno radarska albedo vrijednost, koja pokazuje koliko svijetlo neko tijelo izgleda pri promatranju radarom. Europa je pritom pokazala mnogo veću reflektivnost nego stjenoviti svjetovi. Prema tumačenju znanstvenika, takvo ponašanje predstavlja karakterističan znak višestrukog raspršivanja radijskih valova unutar čistog i poroznog leda.



Radijski valovi otkrivaju ono što se ne vidi



Za razliku od optičkih promatranja, radijski valovi mogu prodrijeti ispod površine i pružiti informacije o unutarnjoj strukturi ledenog omotača.



Analiza je pokazala i da radarska svjetlina Europe ostaje uglavnom stabilna čak i kada se mijenja kut između izvora radijskog signala, mjeseca i prijemnika. To je istraživačima omogućilo da preciznije procijene koliko je led na Europi proziran za radijske valove i do kojih bi dubina buduća istraživanja mogla doprijeti.



Važne informacije za buduće misije



Novi podaci dolaze u ključnom trenutku za istraživanje Jupiterovih ledenih mjeseca. NASA-ina misija Europa Clipper i europska misija JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) već su na putu prema Jupiterovu sustavu. Bolje razumijevanje strukture ledene kore Europe pomoći će znanstvenicima da učinkovitije planiraju buduća promatranja i maksimalno iskoriste instrumente kojima raspolažu.



Iako nova studija ne donosi izravne dokaze o postojanju podzemnog oceana, dodatno učvršćuje sliku Europe kao ledenog svijeta čija unutrašnjost i dalje skriva neke od najvećih misterija Sunčeva sustava, piše Gizmodo.

