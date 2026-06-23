CARNET dodijelio gotovo tri milijuna eura za jačanje kibernetičke sigurnosti poduzeća

Financiranje su ostvarila 133 projekta, a najveći broj pripada kategoriji malih poduzeća kojih je financirano 57, dok su potporu ostvarila 41 srednja i 35 mikro poduzeća.

Bespovratnim sredstvima poduzetnicima se omogućuje ulaganje u aktivnosti koje povećavaju njihovu otpornost na kibernetičke prijetnje , štite poslovne procese i podatke te doprinose sigurnijem digitalnom poslovanju.

Riječ je o prvom nacionalnom pozivu koji je provelo CARNET-ovo Nacionalno koordinacijsko središte za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibernetičke sigurnosti, namijenjenom jačanju kibernetičke sigurnosti mikro, malih i srednjih poduzeća.

Najveći interes zabilježen je za aktivnosti certificiranja i usklađivanja sa sigurnosnim standardima, što je odabralo 129 korisnika. Edukacije zaposlenika sastavni su dio 116 projekata, dok 44 korisnika planiraju provesti sigurnosna testiranja svojih sustava. Polovica svih korisnika odlučila se za kombinaciju svih dostupnih aktivnosti.

Najveći broj projekata nalazi se u rasponu od 20.000 do 30.000 eura, gdje je odobren 41 projekt. Potporu između 10.000 i 20.000 eura ostvarilo je 39 projekata, dok je 25 projekata financirano iznosima manjima od 10.000 eura. U rasponu od 30.000 do 40.000 eura odobreno je 16 projekata, između 40.000 i 50.000 eura šest projekata, a između 50.000 i 60.000 eura sedam projekata.

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs izjavio je da ministarstvo u suradnji s CARNET-om i Nacionalnim koordinacijskim središtem, povezuje znanje, stručnost i europske mehanizme financiranja s konkretnim potrebama poduzetnika.

"Zbog velikog interesa i kvalitete prijavljenih projekata inicijalno predviđeni iznos od 1,97 milijuna eura povećali smo za dodatnih gotovo milijun eura", rekao je Fuchs.

Ravnatelj CARNET-a Hrvoje Puljiz istaknuo je da je kibernetička sigurnost jedan od temeljnih preduvjeta uspješnog poslovanja i digitalne transformacije.

"U vrijeme kada financijska šteta od kibernetičkih napada u malim i srednjim tvrtkama u Europi godišnje raste za više od 50 posto, ulaganje u sigurnost višestruko se isplati. Ulaganje u kibernetičku sigurnost nije dodatni trošak, nego ulaganje u kontinuitet poslovanja, povjerenje korisnika i dugoročnu konkurentnost”, rekao je Puljiz.