SpaceX u Teksasu želi graditi svoj privatni plinovod

Prema dostupnim podacima, plinovod duljine oko 13 kilometara povezivao bi luku Port of Brownsville sa Starbaseom. Izgradnja bi trebala započeti tijekom srpnja, a završetak radova planiran je do 26. siječnja sljedeće godine, izvještava Engadget .

SpaceX planira izgraditi vlastiti plinovod u američkoj saveznoj državi Teksas. Plinovod bi mu omogućio izravno dovođenje energenata dok kompleksa Starbase, a prema dokumentaciji u koju su uvid imali Reuters i Rio Grande Valley Business Journal , projekt bi trebao smanjiti ovisnost firme o prijevozu goriva za rakete Starship.

Prirodni plin pretvarat će se u tekući metan

Planirani cjevovod bi dopremao prirodni plin do postrojenja u Starbaseu gdje bi se prerađivao u tekući metan. Upravo je tekući metan, uz tekući kisik, jedno od dva pogonska goriva koja koristi raketni sustav Starship. Reuters navodi da je SpaceX još prošlog ljeta dokumentaciju za izgradnju postrojenja predao američkom Inženjerskom korpusu vojske (U.S. Army Corps of Engineers).

Takvo rješenje omogućilo bi tvrtki proizvodnju goriva na samoj lokaciji lansiranja, čime bi se smanjila potreba za svakodnevnim dopremanjem velikih količina metana cisternama.

Sve veći broj lansiranja

Američka Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) trenutačno je odobrila SpaceX-u do 25 lansiranja Starshipa godišnje. Od prvog testnog leta u travnju 2023. godine kompanija je dosad izvela 12 probnih lansiranja.

Prema dostupnim podacima, jedno lansiranje Starshipa zahtijeva približno 2.4 milijuna litara tekućeg metana. Takve količine danas se do lansirne rampe prevoze uz pomoć stotina kamionskih cisterni.

Nova ekološka pitanja

Projekt je ponovno otvorio pitanja utjecaja na okoliš. Područje oko Starbasea obuhvaća osjetljiva močvarna staništa i priobalne ekosustave koji su već predmet rasprava zbog širenja svemirske infrastrukture. Reuters navodi da zemljišne evidencije pokazuju kako je SpaceX istraživao mogućnosti bušenja na području oko Starbasea, ali i na drugim lokacijama u Teksasu.

Bude li projekt odobren, očekuje se da će proći kroz regulatorne postupke koji uključuju procjene mogućeg utjecaja na okoliš.