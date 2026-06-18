Znanstvenici otvorili meteorit s Marsa i ostali iznenađeni onime što su otkrili

Planetarna geologinja Tanya Kizovski sa Sveučilišta Brock u Kanadi ističe kako bi ovo otkriće moglo proširiti naše znanje o geološkim procesima na Marsu.

Kako ističu u svom radu objavljenom u časopisu Geochemical Perspectives Letters , radi se o mineralu granatu, koji se na Zemlji često formira u uvjetima intenzivne topline, tlaka ili kemijskih promjena. Ali takvih uvjeta nije bilo na Marsu. Ili ipak?

Skupina kanadskih znanstvenika odlučila je zaviriti u meteorit koji se čuva u kolekciji Kraljevskog muzeja Ontarija. Kad su ga otvorili, otkrili su neočekivano blago. Unutar meteorita, za koji je utvrđeno da potječe s Marsa, pronašli su nekoliko zrnaca minerala koji nikad nije pronađen u uzorku s Crvenog planeta.

'Ova nova vrsta stijene koja sadrži granat mogla bi nam dati tragove o tome kako se Mars mijenjao kroz svoju povijest i nove uvide u drevne okoliše koji su mogli formirati granat i srodne minerale', dodaje.

Granat, ali ne onakav kakav poznajemo

Granat koji se može pronaći na zemlji obično je duboke, krvavocrvene boje. Onaj koji potiče s Marsa potpuno je drugačiji. Ima žućkasto-zelenu boju, koja je vrlo slična drugim mineralima koji se često nalaze u meteoritima. Zbog toga su istraživači zamalo propustili svoje otkriće.

'Ovaj mali dio meteorita izgledao je stvarno zanimljivo, a kemija je bila malo čudna. Isprva smo pretpostavili da se radi o mineralu zvanom piroksen, koji je vrlo čest, ali onda smo odlučili ponovno pogledati', prisjeća se Kizovski.

Naknadne analize potvrdile su da se radi o andraditu, obliku granata koji je bogat željezom.

Osim toga, meteorit je pobudio interes planetarnih znanstvenika jer se sastoji od bazaltne breče, stijene koja nastaje kad se magma ohladi oko drugih mineralnih grudica. Upravo te grudice mogle bi mnogo toga reći o geologiji Marsa i to je ono što je izazvalo uzbuđenje kod znanstvenika.

Granati čuvaju izvrsne zapise o prošlim geološkim procesima, zadržavajući jedinstvene snimke temperaturnih i tlačnih uvjeta pod kojima su nastali. Također se mogu koristiti za datiranje vremenske crte tih uvjeta i često sadrže tragove drugih minerala koji mogu otkriti kemijski sastav okruženja u kojem su nastali.

Istraživači još ne znaju kako je izgledalo to okruženje u kojem se formirala magma, je li se radilo o neobičnoj vrsti magme koja još nije pronađena na Marsu ili je proces bio metamorfni. Također, još uvijek ne mogu isključiti mogućnost da granat nije nastao na Marsu, već je i tamo, nekako, stigao.

Sljedeći korak bit će istražiti je li granat zaista potekao s Marsa, što bi bacilo novo svjetlo na geološku povijest Crvenog planeta.