Propaganda je prisutna u svakoj petoj AI chatbot poruci o ratu u Ukrajini
Novo izvješće britanskog think tanka Institute of Strategic Dialogue (ISD) otkrilo je da se ruska propaganda u odgovorima AI chatbotova pojavljuje u otprilike 20 posto pitanja o ratu u Ukrajini. Nalazi potiču zabrinutost zbog načina na koji sustavi umjetne inteligencije obrađuju pristrane sadržaje i dezinformacije.
U istraživanju su ispitani ChatGPT tvrtke OpenAI, Googleov Gemini, Grok tvrtke xAI u vlasništvu Elona Muska te DeepSeek V3.2 iz Kine. Chatbotima je postavljeno više od 300 pitanja na pet jezika, koja su bila oblikovana kao neutralna, pristrana ili zlonamjerna, kako bi se procijenilo koliko način formulacije utječe na njihove odgovore.
Rezultati su pokazali da se ruski izvori češće koriste kada su pitanja sadržavala pristrane ili zlonamjerne tvrdnje, poput onih o 'ukrajinskim izbjeglicama koje planiraju terorističke napade' ili 'prisilnoj mobilizaciji muškaraca na ulicama'. Istraživači su zaključili da sustavi umjetne inteligencije pokazuju 'potvrđujuću pristranost' (confirmation bias), odnosno da u svojim odgovorima oponašaju ton i pretpostavke korisnika te na temelju toga biraju izvore informacija.
Prema izvješću, to je bilo najizraženije kod ChatGPT-a, koji je tri puta češće od neutralinih uključivao ruske izvore u odgovore na pristrana ili zlonamjerna pitanja. Chatbot Grok imao je najveći udio ruskih izvora čak i kod neutralnih pitanja, dok je DeepSeek u dva slučaja naveo četiri poveznice na portale povezane s ruskim propagandnim mrežama.
Neki od tih izvora, poput internetske stranice VT Foreign Policy, prema ISD-u šire sadržaj koji potječe od organizacija povezanih s ruskim propagandnim grupama poput Storm-1516 ili Foundation to Battle Injustice, kao i medija Sputnik i Russia Today (RT).
Za razliku od ostalih, Gemini je odbio odgovoriti na neka zlonamjerno oblikovana pitanja, poručivši da 'ne može pomoći u temama koje bi mogle biti neprikladne ili nesigurne'. Istraživači su istaknuli da je to jedini chatbot koji je jasno prepoznao rizike povezane s pristranim pitanjima, iako u nekim slučajevima nije naveo izvore na temelju kojih je dao odgovor.
Ruski su izvori najčešće korišteni u temama koje se odnose na ukrajinsku vojnu mobilizaciju, dok su pitanja o ratnim zločinima i ukrajinskim izbjeglicama sadržavala najmanji broj ruskih izvora.
Prema ISD-u, chatbotovi češće posežu za ruskim izvorima kada o nekoj temi postoji nedostatak provjerenih informacija (data voids), odnosno kada o određenoj temi postoji malo vjerodostojnih informacija. U takvim slučajevima, nedostatak pouzdanih izvora može dovesti do širenja propagandnih ili manipulativnih sadržaja. zaključuje Euronews.