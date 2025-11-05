Novo izvješće britanskog think tanka Institute of Strategic Dialogue (ISD) otkrilo je da se ruska propaganda u odgovorima AI chatbotova pojavljuje u otprilike 20 posto pitanja o ratu u Ukrajini. Nalazi potiču zabrinutost zbog načina na koji sustavi umjetne inteligencije obrađuju pristrane sadržaje i dezinformacije.

U istraživanju su ispitani ChatGPT tvrtke OpenAI, Googleov Gemini, Grok tvrtke xAI u vlasništvu Elona Muska te DeepSeek V3.2 iz Kine. Chatbotima je postavljeno više od 300 pitanja na pet jezika, koja su bila oblikovana kao neutralna, pristrana ili zlonamjerna, kako bi se procijenilo koliko način formulacije utječe na njihove odgovore.

Rezultati su pokazali da se ruski izvori češće koriste kada su pitanja sadržavala pristrane ili zlonamjerne tvrdnje, poput onih o 'ukrajinskim izbjeglicama koje planiraju terorističke napade' ili 'prisilnoj mobilizaciji muškaraca na ulicama'. Istraživači su zaključili da sustavi umjetne inteligencije pokazuju 'potvrđujuću pristranost' (confirmation bias), odnosno da u svojim odgovorima oponašaju ton i pretpostavke korisnika te na temelju toga biraju izvore informacija.