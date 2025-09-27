Budućnost Europe: Mogu li 'zid od dronova' i povijesni zajam Ukrajini promijeniti tijek rata?

Povjerenik za obranu Andrius Kubilius poručio je da je uspostava učinkovitog sustava otkrivanja i uništavanja dronova 'trenutni prioritet i ključni element istočnog krila Unije'. Projekt bi uključivao radare, akustične senzore te sustave za presretanje i neutralizaciju dronova.

Rasprava je dobila na težini nakon što su posljednjih tjedana zabilježeni upadi bespilotnih letjelica u Danskoj, Poljskoj i Rumunjskoj, kao i narušavanje estonskog zračnog prostora ruskim borbenim avionima, dok Moskva nastavlja bombardirati Ukrajinu, piše Guardian.

Kubilius je upozorio i na problem troškova: 'Ako koristite raketu vrijednu milijun eura da biste srušili dron koji košta 10.000 eura, jasno je da postoji neravnoteža koja dugoročno nije održiva.' U međuvremenu, Kremlj je kritizirao prijedlog obaranja ruskih vojnih zrakoplova iznad Europe kao 'nepromišljen' i 'neodgovoran' nakon što je američki predsjednik Donald Trump predložio članicama saveza da to učine.