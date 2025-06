Minecraft pod hakerskim napadom: Prevaranti vrebaju igrače glumeći programere

'Sljedeći put kada pokrenete Minecraft, malver se aktivira i vrlo brzo počinje krasti podatke', rekao je Stewart. 'Većina ljudi ima spremljene kartice u pregledniku, tako da malver krade sve: imena, adrese, e-mailove, bankovne podatke. Ako netko koristi kripto novčanik kroz preglednik, ukrast će i to.'

Zlonamjerni softver skriven je unutar Minecraft modifikacija - dodataka koji korisnicima omogućuju izmjenu igre. Minecraft podržava modifikacije kojima se mogu popravljati bugovi, mijenjati izgled igre i slično. No kada igrači preuzmu zaraženi kod i ugrade ga u svoju igru, umjesto očekivanih novih značajki se pokreće zloćudni softver.

Od oko 200 milijuna korisnika koji svakog mjeseca igraju Minecraft, oko milijun ih aktivno koristi modifikacije, a velik dio tih kodova objavljuje se na GitHubu.

Glasnogovornik Minecrafta izjavio je za Sky News da je sigurnost igrača 'naš glavni prioritet' i da su posvećeni 'istrazi svih prijavljenih sigurnosnih prijetnji'. Dodao je kako potiču igrače da prijave sumnjiv sadržaj putem službene web stranice i koriste dostupne resurse kako bi donosili odluke. U međuvremenu, Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva upozorava obitelji da budu oprezne s opasnim preuzimanjima, jer je ovakvo ciljanje igrača sve češće.

'Neki od nas su već neko vrijeme upozoravali da će se ovaj propust uskoro masovno iskorištavati', rekao je Harjinder Lallie sa Sveučilišta Warwick. Dodaje da su, iako djeca mogu postati žrtve, 'mladi odrasli' još ranjiviji jer često imaju administratorska prava na vlastitim računalima.

'Oni su malo informiraniji, žele te modove, žele te dodatne značajke. I ako to znači da će isključiti Microsoft Defender na dvije minute da ih instaliraju - učinit će to. A do trenutka kada ga ponovno uključe, šteta je već učinjena', upozorio je Lallie.