Minecraft 2? Notch najavio potpuno novi projekt

Markus Notch Persson, kreator Minecrafta, izazvao je buru oduševljenja među obožavateljima kada je na društvenim mrežama najavio mogućnost razvoja duhovnog nasljednika svoje kultne igre. Premda nije povezan s franšizom Minecraft od 2014., kada je prodao studio Mojang Microsoftu za 2,5 milijardi dolara, Notch je još jednom pokazao da njegovi kreativni potencijali nisu iscrpljeni, izvještava Direct.

Na svom osobnom profilu na X-u (bivšem Twitteru) podijelio je ideje o projektu na kojem trenutno radi. 'Nova igra na kojoj strastveno radim trenutno je zamišljena kao tradicionalni roguelike (primjerice, 'ADOM', 'Nethack') u kombinaciji s tile-based dungeon crawlerom iz prvog lica poput 'Legend of Grimrocka' ili 'Eye of the Beholdera'', napisao je.

Međutim ubrzo je započeo razmišljati o tome što bi publika više željela. 'Možda postoje ljudi koji vole moj rad, ali ne dijele moj ukus za retro nostalgiju i radije bi da napravim duhovnog nasljednika Minecrafta. I, mislim, svakako, prihvatio bih taj novac', priznao je.