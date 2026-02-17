Tvrtke Bliskog istoka udružuju snage i 700 milijuna dolara: Nova mreža za prijenos podataka

UAE i Saudijska Arabija nastoje izgraditi infrastrukturu kako bi iskoristile potražnju za povezivanjem u regiji i privukle ulaganja u podatkovne centre.

Projekt UAE-a i Iraka "WorldLink" predviđa postavljanje podmorskog kabela od Fujairaha u UAE-u do iračkog Fawa u Perzijskom zaljevu, te produljivanje veze kopnom prema sjeveru do turske granice, rekao je Reutersu Ali El Ekabi, čelnik iračke tvrtke Tech 964.

Uz Tech 964, konzorcij WorldLink čine još iračko-kurdska tvrtka DIL Technologies i tvrtka Breeze Investments sa sjedištem u UAE-u, kazao je El Ekabi, sin iračkog milijardera u sektoru nekretnina Namira El Ekabija.