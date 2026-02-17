irak i uae

Tvrtke Bliskog istoka udružuju snage i 700 milijuna dolara: Nova mreža za prijenos podataka

I.K./Hina

17.02.2026 u 04:47

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Creative Commons / Autor: Akela999 / Pixabay
Bionic
Reading

Skupina tvrtki iz Iraka i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) planira uložiti 700 milijuna dolara u mrežu podmorskih i kopnenih kablova za prijenos podataka do granice s Turskom, rekao je jedan od sudionika projekta.

UAE i Saudijska Arabija nastoje izgraditi infrastrukturu kako bi iskoristile potražnju za povezivanjem u regiji i privukle ulaganja u podatkovne centre.

Projekt UAE-a i Iraka "WorldLink" predviđa postavljanje podmorskog kabela od Fujairaha u UAE-u do iračkog Fawa u Perzijskom zaljevu, te produljivanje veze kopnom prema sjeveru do turske granice, rekao je Reutersu Ali El Ekabi, čelnik iračke tvrtke Tech 964.

Uz Tech 964, konzorcij WorldLink čine još iračko-kurdska tvrtka DIL Technologies i tvrtka Breeze Investments sa sjedištem u UAE-u, kazao je El Ekabi, sin iračkog milijardera u sektoru nekretnina Namira El Ekabija.

vezane vijesti

Ublaženje zagušenja

Projekt bi trebao biti dovršen za četiri do pet godina i biti usmjeren na "hiperskalere, međunarodne operatere i aplikacije povezane s umjetnom inteligencijom", a financirat će ga privatni sektor.

Cilj je ublažiti zagušenje na postojećim rutama za prijenos podataka od istoka prema zapadu i skratiti vrijeme tranzita u odnosu na rute koje prolaze kroz Sueski kanal.

Ministarstvo vanjskih poslova UAE-a nije odgovorilo na Reutersov zahtjev da komentira projekt.

Irak pak gradi poziciju tranzitnog koridora i pokrenuo je 2023. godine željezničko-cestovni plan "Razvojni put" vrijedan 17 milijardi dolara kako bi povezao poluotok Faw s Turskom.

Saudijska Arabija i Sirija najavile su pak početkom veljače uspostavu optičke mreže, dodajući da bi projekt vrijedan otprilike milijardu dolara trebao potaknuti obnovu sirijske infrastrukture.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
AI CHATBOTOVE

AI CHATBOTOVE

Velika Britanija bi već ove godine mogla uvesti zabranu društvenih mreža za mlađe od 16
MOBILNI NOVITETI

MOBILNI NOVITETI

Stiže Pixel 10a, evo što dosad znamo o novom Googleovom smartfonu
TEHNOLOGIJA U SREDIŠTU

TEHNOLOGIJA U SREDIŠTU

Mala 'zujalica' iza spektakularnih snimki sa ZOI-ja: Do jučer su ih zabranjivali, a danas...

najpopularnije

Još vijesti