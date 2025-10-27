Amazon planira otpustiti čak 30.000 zaposlenika

Brojka od 30 tisuća radnih mjesta predstavlja mali postotak od ukupno 1,55 milijuna zaposlenika Amazona, ali gotovo 10 posto od otprilike 350.000 korporativnih zaposlenika. Ovo je najveće smanjenje broja radnih mjesta u Amazonu od kraja 2022., kada je otpušteno oko 27.000 ljudi.

Amazon je u posljednje dvije godine smanjivao manji broj radnih mjesta u više odjela, uključujući uređaje, komunikacije i podcasting. Smanjenje broja zaposlenih koje počinje ovog tjedna moglo bi utjecati na niz odjela, uključujući ljudske resurse, poznate kao People Experience and Technology ili PXT; operacije, uređaje i usluge; te Amazon Web Services, rekli su izvori.

Izvršni direktor Amazona Andy Jassy poduzima inicijativu za smanjenje onoga što je opisao kao 'višak birokracije', uključujući smanjenje broja menadžera. Jassy je u lipnju rekao da će povećana upotreba alata umjetne inteligencije vjerojatno dovesti do daljnjih smanjenja broja radnih mjesta, posebno automatizacijom repetitivnih i rutinskih zadataka.

Program povratka zaposlenika u urede pet dana u tjednu, jedan od najstrožih u tehnološkim tvrtkama, koji je započeo početkom ove godine, nije uspio generirati dovoljan odliv zaposlenika, rekla su dva izvora, navodeći to kao još jedan razlog za veličinu otpuštanja.